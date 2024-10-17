Üye Girişi
Haberler

Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine uyuşturucu operasyonu

Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Ankara Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasına uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken parti üyelerinden birinin üzerinde satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. B.Y'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine uyuşturucu operasyonu

"BURASI GÜVENLİ, POLİS GİREMEZ"

Uyuşturucu kullanan ve gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinde, M.G. ve B.Y'nin kendilerine uyuşturucu temin ettiğini ve parti binasına davet ederek "Burası güvenli, polis giremez" diyerek uyuşturucu kullanmak üzere yer sağladığı iddiasında bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine uyuşturucu operasyonu

MUHTARDAN UYGULAMA UYARISI

Demetlale Mahallesi Muhtarı Ebru Mert, mahallelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımının yaygın olduğunu söyledi. Mert, mahalle sakinlerine Emniyet Genel Müdürlüğünün "UYUMA" adlı uyuşturucuyla mücadele uygulamasına ihbarda bulunmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Politika

Yenimahalle Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Ankara Hukuk

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran Cumhuriyet Başsavcısı'na inceleme başlatıldı

Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran başsavcı için harekete geçildi

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgasında yumruklanan gencin beyin ölümü gerçekleşti

Kıskanç kocanın tek yumrukla yere serdiği gençten üzücü haber
500

Yorumlar (3)

Murat Celik:

adamlara bak ya uyuşturucu satmak için Parti kurmuşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde

14
0
yanıtYanıtla
Buğra Er:

Ankara olması hiç sasırtmadı

8
0
yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

İç işleri bakanıyla fotoğrafları var mıymış bu pudra şekeri kullanıcılarının ?

4
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak? Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi! 17-18 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? (İSMAİLAĞA) Abdullah Ustaosmanoğlu hasta mıydı, hastalığı neydi? Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı? Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne? Fatmanur Elibol kimdir? Burdur'da kaybolan Fatmanur Elibol kaç yaşında, nereli? Galatasaray Roma maçı CANLI izle! (KADIN FUTBOL) Galatasaray Roma kadın futbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fatmanur Elibol bulundu mu? Fatmanur Elibol öldü mü, yaşıyor mu, kaç gündür kayıp?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.