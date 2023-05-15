Milletvekilliği için belediye başkanlığından istifa eden Savcı Sayan Meclis'e gidemiyor
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Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa edip AK Parti İzmir 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili adayı olan Savcı Sayan son oy oranlarına göre seçilemedi. Sandıkların tamamına yakınının açıldığı İzmir'de AK Parti yüzde 31.01 oy alarak 4 milletvekili çıkarınca, Savcı Sayan dışarıda kaldı.
Seçimlerde oy sayımı devam ederken, merak edilen isimlerden birisi de AK Partili Savcı Sayan oldu. Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa edip İzmir 1. Bölge 6. Sıra'dan aday gösterilen Savcı Sayan'ın milletvekili olma hayalleri suya düştü.
Son açıklanan verilere göre, AK Parti İzmir'de yüzde 24.99 oy alarak Meclis'e 4 vekil gönderebildi. Bu sonuçlarla Savcı Sayan milletvekili seçilemedi.
Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim." ifadelerini kullanmıştı.
Savcı Sayan'ın şimdi ise yakın çevresine "Cumhurbaşkanımızın takdiri. Bu partinin bir neferi olarak her daim çalıştım, gayret ettim. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim. Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur" dediği belirtilmişti.