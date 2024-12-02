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4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Antep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu ve Karma Komisyona havale edildi.

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

KARMA KOMİSYONA SEVK EDİLDİLER

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle; "CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

ENGİNYURT DEMOKRAT PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Son dönemde ses getiren çıkışlarıyla gündeme gelen Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'de Gültekin Uysal'ın yeniden genel başkan seçildiği kongrede yaşananlar nedeniyle partisinden istifa etmişti.

4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Vatana ihanet içinde olanlara acımaK YOK

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Haber Yorumlarıİzmarit:

Satılmış kim varsa, satıldığından fazladını bedel olarak ödeyecektir.

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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Size dokunanları ağzını tıkayın Bir gün gelir halkta sizin ağzınızı tıkar 31. Mart günü dersininizi almamışa benziyorsunuz

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Haber YorumlarıIsa Karli:

en doğrusunu yaparlar hatta bunların meclis dışına atmak lazım bazılarının mV limi yoksa tazminatörmü milleti tahrik millet bir hata yaptığında ver mahkemeye al tazminatı yan gel ye milleti soymanın başka bir yolu ayıptır yazıktır bu millete zor geçiniyor morali bozuk bir mV line tazminat bunun adı milletin sofrasından ekmeğini almak

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