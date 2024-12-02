4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Antep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu ve Karma Komisyona havale edildi.
CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
KARMA KOMİSYONA SEVK EDİLDİLER
Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle; "CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."
ENGİNYURT DEMOKRAT PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Son dönemde ses getiren çıkışlarıyla gündeme gelen Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'de Gültekin Uysal'ın yeniden genel başkan seçildiği kongrede yaşananlar nedeniyle partisinden istifa etmişti.