Milletvekilleri kayıt işlemlerini tamamladı

AZİZ METİN TURAN

TBMM'de, 14 Mayıs'ta seçilen milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor. MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan kayıt işlemlerini bugün yaptırdı.

Kayıt işlemlerini yaptıran milletvekilleri basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan kayıt işlemlerinin ardından şunları söyledi:

"14 Mayıs'ta bütün dünyanın beğeniyle takip ettiği bir büyük seçim yaptık. Milletimiz, Cumhur İttifakı'nı parlamentoda çoğunluğu vererek, o dönemi böyle tamamladık. Biz seçildik. Milletimize teşekkür ediyoruz. Allah milletimize karşı bizi mahcup etmesin."

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ise şöyle konuştu:

"İnşallah, Türk milletinin Ankaralının bu konudaki gösterdiği teveccühle, 28'inci dönemde TBMM'de onları temsilen devam kararı aldılar. Biz de o karara uyarak inşallah layık olmaya çalışacağız. Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 27'nci dönemde eksik kalan, 27'nci dönem biliyorsunuz pandemi, yangınlar, seller ve en sonunda depremle birlikte doğal felaketlerin de olduğu bir dönem oldu. Önemli çalışmalar yapıldı 27'nci dönem Meclis'i gerçekten çok yoğun mesailer harcadı."

CHP Ankara Milletvekili seçilen Umut Akdoğan ise kayıt işlemlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile geldi. Akdoğan kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BU YARIŞI ÖNEMLİ BİR FARKLA ÖNDE TAMAMLAYACAĞI ÖNÜNDE"

"Türkiye ikinci tur deneyimini ilk kez yaşıyor. Onun için ilk tur bittikten sonra birkaç gün bu sistemi algılamaya çalıştı yurttaşlarımız, bizler hep birlikte bunu anlamaya çalıştık. İkinci tura kalamayan adayların da olmamasıyla birlikte artık yüzde 50, yüzde 50'lik yani 0-0'lık bir yarış var idi. Ben Anadolu'da görevliydim. Karabük'te görevliydim. Orada da gördüm, kendi seçim bölgemde de gördüm. Genel Başkanımızın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yarışı önemli bir farkla önde tamamlayacağı önünde…

"İLK TURDA SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A OY VEREN AKLI SELİM, SAĞDUYULU SEÇMENLERİMİZE DE GÜVENİYORUM"

Ben 10 senedir CHP'nin PM üyesiyim. 2012'de PM'ye girdim. Daha önce CHP'nin Gençlik Kolları Genel Sekreteriyim. Ondan önce CHP Gençlik Kolları Ankara il ve Yenimahalle ilçesinde görev yaptım. Bir gün okulumdan çıktım, eve doğru yürürken bir seçim bürosuna girdim, orada siyasete başladım. Bugün TBMM'deyim. Gençlerin oyuna güveniyorum. İlk turda sandık başına gitmeyenlere de güveniyorum. İlk turda Sayın İnce'ye ve Oğan'a oy veren seçmenlerimize de güveniyorum. İlk turda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren aklı selim, sağduyulu seçmenlerimize de güveniyorum. O seçmenlerimiz bizim ilk tur yarışına giderken uğradığımız haksızlıkların farkında, sayısı hiç de az değil."