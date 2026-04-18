AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı, Şanlıurfa'da okula saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Siverek'teki okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yazmacı, yaşanan acının hepimizin ortak acısı olduğunu vurguladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Siverek'teki okula saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti.

Milletvekilinin ofisinden yapılan açıklamada, Yazmacı, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası tedavileri kent merkezindeki hastanelerde devam eden öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Doktorlardan yaralıların durumlarına ilişkin bilgi alan Yazmacı, hem Siverek hem de Kahramanmaraş'ta yaşanan olaydan dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

Her iki şehirde de yaşanan acının ortak olduğunu dile getiren Yazmacı, şunları kaydetti:

"Umut dolu gençlerimizi ve kendini görevine adanmış Ayla öğretmenimizi kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve öğretmenimizi Kahramanmaraş'ta son yolculuklarına uğurladık. Henüz hayatlarının baharında aramızdan koparılan yavrularımızın acısı yüreğimizi dağladı. Mekanları cennet olsun inşallah. Bu acı, sadece ailelerinin değil hepimizin ortak acısıdır. Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza da bir kez daha acil şifalar niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et

İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

İlhan Palut: Fenerbahçe maçında gücümüzü göstereceğiz

Fenerbahçe'ye meydan okudu
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı