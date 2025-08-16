Milletvekili Tuba Vural Çokal, Mobil Göz Muayene Hizmeti Sunuyor

Milletvekili Tuba Vural Çokal, Mobil Göz Muayene Hizmeti Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, mobil göz muayene aracı ile Antalya'nın çeşitli ilçelerinde vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. Göz muayeneleri yanı sıra vatandaşların taleplerini dinleyerek sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, mobil göz muayene aracıyla kent merkezi ve ilçelerde vatandaşa sağlık hizmeti sunuyor.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, göz doktoru Çokal, farklı ilçeleri dolaşarak vatandaşların göz muayenelerini gerçekleştiriyor. Mobil klinikte, görme şikayeti bulunanlar muayene edilirken, Çokal, vatandaşın istek ve sorunlarını da dinliyor.

Milletvekili Çokal, çalışmalar kapsamında Korkuteli'nin dağ köylerinden Elmalı yaylalarına, Alanya'dan Manavgat ve Serik'teki mahallelere kadar pek çok noktada muayene hizmeti verdi.

Hekimliği sürdürdüğünü belirten Çokal, "Sosyal medyadan sık sık davet mesajları alıyorum. Fırsat buldukça farklı bölgelere gidiyorum. Hem muayene yapıyor hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinliyorum." ifadesini kullandı.

Çalışmanın, sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırması ve vatandaşlarla doğrudan temas kurulmasına imkan sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Politika
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı

Cuma namazı sonrası camiye silahlı saldırı! Yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.