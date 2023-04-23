Kılıçdaroğlu vekil sıfatıyla son kez TBMM'de konuştu, CHP sıraları ayağa kalktı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gündemli Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bir dönemin sona ermekte olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Cumhurbaşkanının özgürce eleştirilebileceği bir döneme yaklaşıyoruz. Bu kürsüde milletvekili sıfatıyla son sözüm şudur; milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gündemli Toplantı gerçekleştirildi.

"UMUTSUZ OLMAK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOKTUR"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla son kez Genel Kurul'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "TBMM, 103 yıl önce askeri ve sivil makamların, çok daha önemlisi tüm milletin başvuracağı en yüce makam olarak çalışmalara başlamıştır. Mustafa Kemal ve arkadaşları çok iyi biliyorlardı ki hâkimiyetini kayıtsız, şartsız eline almış bir milletin iradesi karşısında hiçbir güç ve düşman duramazdı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için hiçbir neden yoktur. Bir dönemin sona ermekte olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. 100 yıl önce olduğu gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Hem Gazi Meclis unvanı taşıması hem de devlet kurucu vasfı nedeniyle TBMM dünya siyasi, askeri, demokrasi tarihinde seçkin bir yere sahiptir. Böylesine önemli vasıflara sahip Meclis'in mensubu olmaktan gurur duyuyorum, gurur duyunuz." dedi.

"VEKİL OLARAK SON KEZ HİTAP ETMENİN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDEYİM"

Son kez vekil sıfatıyla kürsüye çıktığını belirten CHP lideri, "Öte yandan taşıdığım milletvekili unvanıyla bu kürsüden sizlere ve bu özel oturum vesilesiyle sevgili yurttaşlarıma son kez hitap etmenin bahtiyarlığı içinde olduğumu vurgulamak isterim. Önümüzdeki seçimlerle birlikte bu sıralardaki yerlerini alacak olan TBMM'nin yeni üyelerine de şimdiden başarılar diliyorum. Hiç şüphe duymuyorum ki milletimiz yeni üyelerine ülkemizi güçlendirilmiş parlamenter sisteme ulaştıracak iradeyi teslim edecektir." ifadelerini kullandı.

"VEKİL SIFATIYLA BU KÜRSÜDEN SON SÖZÜM ŞUDUR"

CHP liderinin kürsüdeki "Bir dönemin sona ermekte olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Cumhurbaşkanının özgürce eleştirilebileceği bir döneme yaklaşıyoruz. Vekil sıfatıyla son sözüm şudur; milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" şeklindeki son sözleri ise CHP sıralarını ayağa kaldırdı.