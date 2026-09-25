Milletvekili Mustafa Canbey: 'Balıkesir için çalışıyor, kalıcı eserler bırakıyoruz'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, İvrindi'de yapımı devam eden İvrindi-Korucu yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek Korucu Mahallesi'nde yeni hizmet binası tamamlanan İvrindi 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışına katıldı. Canbey, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Balıkesir'imizin her köşesine eser ve hizmet kazandırmaya devam ediyoruz." dedi.

İvrindi'de ulaşım ve sağlık alanında hayata geçirilen yatırımları yakından takip eden Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, İvrindi-Korucu yolundaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ardından Korucu Mahallesi'nde yeni hizmet binası tamamlanan İvrindi 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

İvrindi-Korucu yolunda çalışmalar sürüyor

33,2 kilometrelik İvrindi-Korucu yolunun 4,3 kilometrelik İvrindi ilçe merkezi geçişinin daha önce tamamlandığını belirten Canbey, kalan 28,9 kilometrelik kesimde çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 2025 yılında Yağlılar Mahallesi geçişi dahil 6,3 kilometrelik yolun tamamlandığını hatırlatan Canbey, 2026 yılında ise 2,5 kilometrelik kesimde asfalt çalışmalarının tamamlandığını ve bu bölümün çok kısa süre içerisinde trafiğe açılacağını söyledi. Güzergah boyunca toprak işleri ve sanat yapılarında da büyük ölçüde sona gelindiğini belirten Canbey, Mallıca ve Korucu mahallelerinin çevre yolu geçişlerinin tamamlanmasıyla projenin önemli bir aşamaya ulaşacağını kaydetti.

Canbey, "İvrindi'mizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak bu önemli yatırımın en kısa sürede tamamlanması için gayretimizi sürdüreceğiz" dedi.

Korucu'ya yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu

Ulaşım yatırımının yanı sıra Korucu Mahallesi'nde sağlık alanında da önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini ifade eden Canbey, yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirilen İvrindi 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile ilçedeki acil sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini söyledi. Balıkesir genelinde 68 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 103 Acil Yardım Ambulansı ile vatandaşlara hizmet verildiğini belirten Canbey, "Sağlıkta en önemli meselelerden biri, ihtiyaç anında vatandaşımıza en kısa sürede ulaşabilmektir. Yeni istasyonumuzla birlikte İvrindi'mizde acil vakalara daha hızlı müdahale edilmesine ve sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulmasına katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"Balıkesir'in her köşesine eser ve hizmet"

İvrindi'de aynı gün hem ulaşım hem de sağlık alanındaki yatırımları yerinde gördüklerini vurgulayan Canbey sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eser ve hizmet siyasetimizle Balıkesir'imizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoluyla, sağlık hizmetleriyle ve ihtiyaç duyulan her alanda İvrindi'mizin yanında olmaya devam edeceğiz. İvrindi-Korucu yolumuzun ve yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzun İvrindi'mize, Korucu Mahallemize ve Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı