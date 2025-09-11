Milletvekili Kıratlı, yenilenen Anamur Adalet Sarayı'nı inceledi

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yenilenen Anamur Adalet Sarayı'nı gezerek İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'dan bilgi aldı.

Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut ve beraberindeki heyet ile birlikte büyük oranda tamamlanan Anamur Adalet Sarayı'nı gezdi. Ailsesiyle geçirdiği trafik kazasının ardından görevine dönen Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret eden Milletvekili Kıratlı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kıratlı, Başsavcı Çatlı'nın hem kaza sürecindeki dirayetini hem de yeni hizmet binasının yapım sürecindeki gayretlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Çatlı'dan bilgi alan Milletvekili Kıratlı, inşaat sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. Kıratlı," Bu eserin Anamur'a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a, Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'na ve Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya teşekkür ederim" dedi.

Bu anlamda başsavcının binanın projelendirme aşamasından ihale ve yapım sürecine kadar gösterdiği yoğun gayret ve titiz çalışmaların, Aralık ayında başlayan yapım sürecinin Temmuz ayında binanın aktif olarak hizmete hazır hale gelmesiyle sonuçlandığını aktaran Kıratlı, çevre düzenlemesi ve arşiv çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Milletvekili Kıratlı, yapımı kısa sürede bitme aşamasına gelen yeni adalet sarayının tamamlanmasıyla birlikte Anamur'da adalet hizmetlerinin çok daha modern, hızlı ve etkin sunulacağını vurguladı. 1 yıl önce kurulan Ağır Ceza Mahkemesi'nin ciddi iş yükünü alacak kapasite ve donanıma sahip bu binanın hizmete sunulduğunu aktaran Kıratlı, eski binanın da ek bina olarak faaliyetine devam edeceğini belirterek, "Bu eser, adaletin ve güvenin ilçemizdeki sembolü olacak" şeklinde konuştu. - MERSİN