Milletvekili Karaman: 'Kentsel dönüşümle Erzincan depreme dayanıklı en iyi il olsun istiyoruz'

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'da depreme dayanıksız yer kalmasın diye çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydederek, "Kentsel dönüşümle Erzincan depreme dayanıklı en iyi il olsun istiyoruz" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'da depreme dayanıksız yer kalmasın diye çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydederek, "Kentsel dönüşümle Erzincan depreme dayanıklı en iyi il olsun istiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Milletvekili Karaman, Erzincan'ın deprem bölgesi üzerinde olması hasebiyle kentsel dönüşüme daha çok önem verdiklerini belirtti. Pandemi döneminde Erzincan'daki bütün okulların kontrollerini yaptırdıklarını kaydeden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Bütün okullarımız depreme dayanıklı olsun diye hem güçlendirme çalışması yapıldı hem de dayanıksız olanları yıktık yeniden yaptık. Şuan için bizim için Erzincan'da en önemli konu olan öğrencilerimizin gittiği bütün okullar depreme dayanıklıdır.

Deprem dolayısıyla biz Erzincan'da bir komisyon kurduk. Erzincan'ın bütün yapı stoku inceleniyor. Bu komisyon yüzeysel olarak gerekli çalışmayı yaptı şimdi de analizler yapılıyor. ve diyoruz ki Erzincan'da depreme dayanıksız yer kalmasın bunu istiyoruz. Onun için kentsel dönüşüm, Erzincan için çok önemli. Bu analizler yapıldıktan sonra hükümetimizin belirlediği yarısı sizden yarısı bizden kampanyası İstanbul'da başladı. Görüştük bakanlıkla İstanbul'dan sonra inşallah deprem bölgelerine de el atılacak. ve bütün depreme dayanıksız bölgeler kentsel dönüşüme gidecek. Bunun için altyapı çalışmalarımız devam ediyor.

Erzincan'da kentsel dönüşümün en önemlisi Kızılay, Hocabey bölgesi. Orada çalışmalar başladı, ihale yapıldı ve 532 konut, 157 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi gelecek sene bitecek şekilde planlanmakta. Demirkent'te var diğer bölgelerde kentsel dönüşüm devam ediyor. Asıl büyük kentsel dönüşüm bu yapı stokunun incelenmesinden sonra olacak." dedi.

"Erzincan'da Deprem Teknolojisi Enstitüsü kurduk"

Erzincan'da depreme dayanıksız ev kalmasın diye üniversitede Deprem Teknolojisi Enstitüsü kurduklarını ifade eden Milletvekili Karaman, "Bu enstitü sadece İstanbul'da vardı. Deprem Teknolojisi Enstitüsü şimdi de Erzincan'da var. Enstitümüz de bu konularda incelemelerini devam ediyor. ve hedefimiz Erzincan depremle birlikte yaşayan, depreme dayanıklı en iyi olsun istiyoruz.

Toplu Konut İdaresinin yaşanan depremde hiçbir binası yıkılmadı. Bu sınavı çok iyi bir şekilde verdi. Onun için bütün bu kentsel dönüşümlerin Toplu Konut İdaresi tarafından olsun istiyoruz. Ama usulüne uygun müteahhitlerimizde yapabilir. ve şuan Erzincan'da 12 bin 989 konut yapılmış durumda. Bu dönemde bin civarında konut yapılıyor, 5 bin civarında daha bu dönem yapmak istiyoruz. Hedefimiz Erzincan'ı depreme dayanıklı il haline getirmek. Onun için kentsel dönüşüme çok önem veriyoruz. Erzincan'ı daha yaşanabilir, gelişmiş bir il haline dönüştürmek istiyoruz. Bütün bunları yaparken en büyük katkıyı sağlayan Cumhurbaşkanımıza, son Başbakanımız Binali Yıldırım'a, bakanlarımıza, Erzincan halkına hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Barış, kardeşlik içerisinde Erzincan'da bir seçimi geride bıraktık. Önümüzde 28 mayısta yapılacak olan seçimde de Cumhurbaşkanımıza Erzincan halkından destek istiyoruz. Herkesi sandığa davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman konuşmasının son bölümünde Erzincan'ın coğrafi işaretli ürünlerine değinerek, "Erzincan'ımızın tescillenmiş, coğrafi işaretli ürünleri de oldukça beğenilmekte. 2001 yılında coğrafi işaretli ürünler arasına kazandırdığımız Erzincan Tulum Peyniri, 2002 yılında Erzincan Bakır İmalat ve El İşletmeciliği Sanatı, 2002 yılında Cimin Üzümü, 2019 yılında Refahiye Balı, 2021 yılında Kemaliye Dutu / Eğin Dutu, Erzincan Kesme Kadayıfı, Kemah Doğal Kaynak Tuzu, Erzincan Üzümlü Sarucu. Bunlar bizim dönemimizde Erzincan'ın coğrafi işaretli ürünler arasına kazandırdıklarımız." diye konuştu. - ERZİNCAN