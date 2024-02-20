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Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, görme engelli genç için köprü yaptırdı

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği görme engelli genç için köprü yaptırdı. Nasıroğlu'nun talebini yerine getirmesi sonrası görme engelli gencin mutluluğu görülmeye değerdi.

Bölgede ortaya koyduğu çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, son olarak görme engelli bir gencin köprü talebini yerine getirdi.

"SİZ HAYAL EDİN, KÜÇÜK DOKUNUŞLAR BİZDEN"

Nasıroğlu'nun verdiği sözü yerine getirmesi görme engelli genci hayli mutlu etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Nasıroğlu, "Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimiz görme engelli kardeşimiz Ayetullah köprü olmadığı için yaşadığı zorluğu bizlere ifade etmişti. Ayetullah kardeşim; yüzündeki mutluluk daim olsun. Siz hayal edin mutlu olmanız için küçük dokunuşlar bizden" ifadelerine yer verdi.

"HELAL OLSUN SİZE VEKİLİM"

Sosyal medyada gündem olan videonun altına "Helal olsun size vekilim", "Takdire şayan bir hareket", "İnsanın verdiği sözü tutması ve karşılığındaki ortaya çıkan bu tablo çok kıymetli" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberler.com Haber Merkezi / Salih Söğüt - Politika

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Yorumlar (2)

Export 86:

Köprünün de en azından bir fotoğrafını görseydik

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haksız mıyım:

millete hizmet görsün solak taifesi. aman ben de kime diyorum. onlar şimdi kafayı çekip , birbirini yiyordur. lütfü geldi hatay gitii bilmem ne

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