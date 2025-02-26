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Milletvekili Cıngı, AKPM Türk Delegasyonu ile Kıbrıs'ta

Milletvekili Cıngı, AKPM Türk Delegasyonu ile Kıbrıs'ta
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AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı'nın da üyesi olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu, çalışma toplantısı yapmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı'nın da üyesi olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu, çalışma toplantısı yapmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak, Kıbrıs Türk Halkı'nın varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük 'ün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin öncüsü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kabri ziyaret edildi.

Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret eden heyet, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na katıldı. Komisyon daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağlar, Kıbrıs meselesine dair güncel gelişmeler ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Milletvekili Cıngı, ziyaretin Türkiye-KKTC ilişkilerinin daha da pekişmesine katkı sağladığını belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için yalnızca bir kardeş devlet değil, milli davamızın en önemli mihenk taşlarından biridir. KKTC'nin haklı davasında her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma noktasında kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bünyesinde bulunan çeşitli komisyonların sunumu ile devam edecek çalışmalar ve toplantıların ardından, Milletvekili Cıngı'nın Cuma günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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