Milletvekili Ayşen Gürcan, Halk Günü Buluşmasında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Milletvekili Ayşen Gürcan, Halk Günü Buluşmasında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 'Halk Günü Buluşması' programı kapsamında vatandaşların taleplerini dinleyerek, çözüm üretme vurgusu yaptı. Gürcan, vatandaşlarla olan yoğun katılımın önemine değindi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, "Halk Günü Buluşması" programı kapsamında vatandaşlarla görüştü.

Milletvekili Gürcan, İl Başkanlığı tarafından her hafta pazartesi günü düzenlenen "Halk Günü Buluşması" programında vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Gürcan, yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun katılımıyla gönül gönüle olduklarını kaydetti.

Her bir hemşehrilerinin taleplerini, önerilerini ve yürekten gelen dualarını dinlemek ve çözüm üretmek için birlikte düşünmenin kıymetli olduğunu vurgulayan Gürcan, "Gücünü milletten alan bir anlayışla kapılarımız da gönlümüz de her zaman açık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika
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