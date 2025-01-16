Üye Girişi
Haberler
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşine dolandırıcılık şoku
İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

Milletvekili Ayrım'a "Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası"

Milletvekili Ayrım'a
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a Azerbaycan tarafından "Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası" verildi.

Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a Azerbaycan tarafından "Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası" verildi.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a Azerbaycan- Türkiye kardeşliğine sağladığı katkılardan dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameyle Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası verildi. Madalya, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov tarafından takdim edildi. Büyükelçilikte düzenlenen madalya teslim törenine Milletvekili Ayrım, Büyükelçi Memmedov ve davetliler katıldı. Şamil Ayrım'ın Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinin kurulmasında büyük emeği olduğunu aktaran Memmedov, Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası'nı Türkiye'de alan ilk kişi olduğunu söyledi.

Milletvekili Ayrım, "Bu madalya benim için olduğu kadar Türkiye-Azerbaycan ortak kaderi ve dostluğu için emek veren herkes adına büyük onur ve gururdur. Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 'Türkiye ile Azerbaycan bir milletin iki ayrı devletidir' sözü, bizlerin kardeşlik bağını en güçlü şekilde ifade eden veciz bir ifadedir. Bu vizyon Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde yaşatılmaktadır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
img

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
img

Başrol teklifini elinin tersiyle itti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı
Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.