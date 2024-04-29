Milletvekili Ayhan Gider'in boğaza nazır villasının kaçak olduğu ortaya çıktı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu Lapseki ilçesinde boğaza nazır kaçak villa yaptırdığı tespit edildi. Kaçak villa, CİMER'e yapılan şikayetle ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villanın olduğu eski binaya verilen Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etti ve binanın yıkılmasını istedi.

VATANDAŞ CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Sözcü gazetesinden Veli Toprak haberine göre, 25 Ocak 20024 tarihinde bir vatandaş, denize sıfır 16 ayrı kaçak yapının tek tek parsel ve ada numaralarını CİMER'e yaptığı şikayette anlattı. Gider'in villasının olduğu alan için de "125 ada 20 parsel tescilli 50 metrekare yıkık ev olan tarla vasfında ve kıyı kenar çizgisi içinde kalan, yolu olmayan parsel 2020 yılında 150 metrekare yeniden yapılarak kullanılmaya başlandı" ihbarında bulundu. Şikayet Çanakkale Valiliğine iletildi. Valilik de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden incelenme talep etti.

RAPORDA DA "KAÇAK" İBARESİ YER ALDI

21 Şubat'ta inceleme yapan görevliler hazırladıkları raporda "Kaçak inşai faaliyetler icra edildiği hususundaki iddia ve yakınmalar gereğince parselin mahallinde incelemede bulunulmuş, parselde yapı kayıt belgesi alınan eski binanın yerinde betonarme lüks bir villa yapısının yer aldığı tespit edilmiştir" bilgisine yer verdi.

Gider'in aldığı 50 yıllık bina harabeydi

BELGE İPTAL EDİLDİ

Eski binanın sahibi olan Hafize İçin isimli vatandaş, 2018'de çıkarılan yasa ile Yapı Kayıt Belgesi hakkını elde etti. Ama belge için binanın 31 Aralık 2017'den önce yapılmış olması şartı getirilmişti. Ancak Gider'in eski binayı 2017'den sonra yıkıp yeniden yaptığı hatırlatılarak, yapı kayıt belgesinin iptaline karar verildi. Ayrıca alt yapı hizmetlerinden yararlanmaması için ilgili kurumlara bildirimlerde bulunuldu.

"İMAR AFFINDAN FAYDALANMIŞ BİR EV ALDIM"

Gider, 'kaçak villa' ile ilgili açıklama yaptı. "Evi ben yapmadım, satın aldım. İmar affından faydalanmış bir ev satın aldım. Onunla ilgili bir şikayet olmuş olabilir, bilmiyorum" dedi.

Gider, aldığı 50 metrekarelik evi yasal olmamasına rağmen yıkıp yerine 150 metrekarelik lüks villa kondurdu. Malikane gibi villanın etrafını çitlerle çevirdi.

YENİDEN YAPTIRDIĞINI KABUL ETTİ

Gider, "Aldıktan sonra yeniden mi yaptınız?" sorusuna, "Tabii. 30-40 yıllık evler onlar. Badanası, boyasını, pencere kapısını değiştirdim" dedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesini iptal etmesini hatırlatıldığında ise "Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edildiğine dair bana bir şey gelmedi. Eğer iptal edildiyse ben ona itiraz ederim. Belgenin iptali için o binanın yeni olması lazım. Binanın boya badanası, kapı penceresi değişti diye Yapı Kayıt Belgesi iptal olmaz!" ifadelerini kullandı.

YANINDAKİ ARSAYA DA KAÇAK KÜMES YAPMIŞ

Gider'in villanın hemen yanında başka bir kişiye ait arsanın etrafı telle çevirdi. Bu alana da kümes ile küçükbaş hayvanların kalabileceği bölüm yapıldı. Arsa sahiplerinden biri, "Bu arsa bize miras. Birden fazla kişinin arsada hakkı var. Biz ilgilenemediğimiz için 'sahibi yok' diye çevirmiş. Şikayetçi olduk" bilgisini verdi.