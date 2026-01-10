Haberler

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: Gazetecilik, şehrin hafızasını tutma ve toplumsal meselelere yön verme sanatıdır

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazeteci dostlarını tebrik etti ve gazeteciliğin önemine dikkat çekti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü için, "Kalemini ve kamerasını memleketimiz için kullanan, mesleki ilkelerinden ödün vermeden gece gündüz çalışan tüm gazeteci dostlarımı tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı yayınladı. Milletvekili Ayhan Gider, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli dostlar; gazetecilik, sadece bir haber aktarma işi değil; şehrin hafızasını tutma ve toplumsal meselelere yön verme sanatıdır. Günün ilk ışıklarından gece yarısına kadar, Çanakkale'mizin her bir köşesinde verdiğiniz o görünmez emeğin, şehrimizin ortak aklına sunduğu katkı her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Milletvekili Gider, günün anlam ve önemine değindiği mesajına şöyle devam etti: "Sizler; kamuoyunun doğru bilgiye ulaşma hakkının sahadaki en güçlü temsilcilerisiniz. Bizlerin de en yakın mesai arkadaşları olarak, objektif bakış açınızla ve yapıcı eleştirilerinizle siyasetin ve toplumun dinamizmine güç katıyorsunuz. Emekle yoğrulan, her satırında bir gayret barındıran bu değerli mesleğin tüm paydaşlarının yanındayız. Bu vesileyle, kalemini ve kamerasını memleketimiz için kullanan, mesleki ilkelerinden ödün vermeden gece gündüz çalışan tüm gazeteci dostlarımı tebrik ediyorum. Şehrimizin sesini dünyaya duyurduğunuz nice başarılı yıllarınız olsun." - ÇANAKKALE

