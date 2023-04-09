Milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti'nin listesinde yer almadı

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından büyük bir yıkımla karşı karşıya kalan Hatay'da Vali Rahmi Doğan, "Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan 'aday adayı' olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım" diyerek istifa etmişti. AK Parti'nin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesinde Rahmi Doğan yer almadı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından en büyük yıkımlardan birinin meydana geldiği Hatay'da Vali Rahmi Doğan, 14 Mayıs seçimlerinde Sivas'tan aday adayı olmak üzere görevinden istifa etmişti.

Merakla beklenen Ak Parti'de milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Listede Rahmi Doğan'ın ismine yer almadı. Sivas'tan aday olan isimler Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Rüstem Yüce ve Serdar Öksüm oldu.