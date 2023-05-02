Millet İttifakı'nın Rize Milletvekili Adayları ÇAYKUR Sorunlarına Dikkat Çekti

GENÇAĞA KARAFAZLI

Millet İttifakı'nın Rize milletvekili adayları Köksal Toptan ve Muhammet Yıldız, ittifakı oluşturan partilerin il başkanları ile birlikte ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Çay üreticilerinin ve ÇAYKUR çalışanlarının sorunlarına dikkat çeken Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar, "Yıllardır iktidarın gündeminde olmasına rağmen sorunları bir türlü çözülmeyen çay üreticilerimiz, daha önce söz verilmesine rağmen sorunları çözülmediği için kadro sorunu yaşayan ÇAYKUR çalışanlarımız; çok kalmadı, kısa bir süre sonra tüm sorunlarınızın çözülmeye başlandığını göreceksiniz" dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde bugün yapılan basın açıklamasına, Millet İttifakı'nın Rize'den milletvekili adayı gösterdiği Köksal Toptan ve Muhammet Yıldız ile ittifakı oluşturan partilerin il başkanları katıldı.

"ÇAYKUR, TARİHİNİN EN BÜYÜK BORÇLANMASINI YAŞADI"

Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar, şunları söyledi:

"Yıllardır iktidarın gündeminde olmasına rağmen sorunları bir türlü çözülmeyen çay üreticilerimiz, daha önce söz verilmesine rağmen sorunları çözülmediği için kadro sorunu yaşayan ÇAYKUR çalışanlarımız; çok kalmadı, kısa bir süre sonra tüm sorunlarınızın çözülmeye başlandığını göreceksiniz. Çünkü biz; haktan, halktan yanayız, çay üreticilerinden yanayız, ÇAYKUR çalışanlarından yanayız. Yıllardır söz vermesine rağmen üreticiyi koruyan Çay Kanunu'nu çıkaramayan, ÇAYKUR çalışanlarının kadro sorununu çözemeyen, ÇAYKUR'u Varlık Fonu'na bağlayan ve tarihinin en büyük zararları yaşatan ve uygulanan yanlış politikalar yüzünden ÇAYKUR'u bankaların batağına saplayan bir iktidar artık son günlerini yaşamaktadır. Çayın ve ÇAYKUR'un geleceğinin kurtulması, saray rejiminin ve AKP iktidarının sona ermesine bağlıdır. Yaşatılan göreceli kolaylıklarla işler yolundaymış, üretici mutluymuş gibi imajlar yaratılmasına rağmen gerçek öyle değildir. Çay üreticisi daha çok yoksullaşmış, ÇAYKUR işçisi yeterli ücret elde edememiş ve ÇAYKUR, tarihinin en büyük borçlanması ve zararlarını yaşamıştır.

"TEK KİŞİLİK YÖNETİM SİSTEMİ SONLANMALIDIR"

Sorunlar bellidir, çözüm de bellidir. 21 yıllık AKP iktidarı sona ermeli, tek kişilik yönetim sistemi sonlandırılmalıdır. En acil konuları gündeme getiriyoruz:

Çay üreticisini hiçbir zaman için enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Çay üreticisi, ekonomik koşullardan dolayı mağdur olmayacak, her zaman emeğinin karşılığını alacaktır. Çay fiyatı, siyasi iktidarların iktidarlarını sürdürmelerinin bir aracı olmayacak. Çay fiyatlarını belirlerken oluşturulacak olan komisyonun belirlediği fiyat açıklanacak. Başlangıç olarak ziraat odasının 2023 yılı için talep etmiş olduğu rakam, kilogram başına 15 TL'dir. Bu rakam, şu an için bizim en düşük rakam olarak kabul edeceğimiz fiyattır.

Yaş destekleme primlerini öncelikle 30 kuruştan en az 1 TL'ye çıkartacağız. Bizim iktidarımızda destekleme bedeli, açıklanan fiyatın en az yüzde 10'u tutarında olacaktır.

Çay üreticisini koruyacak olan Çay Kanunu'nu öncelikli olarak çıkartacağız.

Çay üreticisinin kullandığı gübre için çay üreticisine gübre fiyatının yarısı tutarında destek vereceğiz.

ÇAYKUR'da mevsimlik çalışan işçilerin kadro sorununu çözeceğiz.

Öncelikle ÇAYKUR'u Varlık Fonu'ndan bir an önce kurtaracağız.

ÇAYKUR'un öz sermayesini artırarak ÇAYKUR'un bankalara olan borcunu kapatacağız ve ÇAYKUR'u her yıl yüzlerce milyon, bankalara faiz ödemekten kurtaracağız.

ÇAYKUR'un idari yapısı değişecek. Öncelikle yönetim kurulu başkanı ve genel müdür, aynı kişiler olmayacak. ÇAYKUR'un yönetim kurulu üyeliklerinde işçi ve çay müstahsillerinin temsilcileri de olacak.

Değerli çay üreticilerimiz ve ÇAYKUR çalışanlarımız; Millet İttifakı olarak sizlere söz, iktidarımızda vaatlerimizin hepsini yerine getireceğiz."

"BURASI ÇİFTLİK MİDİR"

Köksal Toptan ise şunları söyledi:

"Çay ve ÇAYKUR dediğiniz zaman, bütün Doğu Karadeniz Bölgesi'ni ilgilendiriyor. ÇAYKUR, bizim vazgeçilmez gözbebeğimizdir. Ama görüyorum ki hükümet, ÇAYKUR'u çiftlik gibi kullanmıştır. Soruyorum size; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyeliğinde ne işi var? Burası çiftlik midir? Burası Rize'nin malı. Gittin belediye başkanı oldun, halen daha gözün burada duruyor. Soruyorum; AKP İl Başkanı'nın ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyeliğinde ne işi var?

"ESKİDEN BİR KİLO ÇAY DÖRT EKMEK ALIYORDU, ŞİMDİ BİR TANE ALIYOR"

Bizim iktidarımızda, burayı çiftlik olarak değil, burayı liyakatli insanlarla yöneteceğiz. ÇAYKUR siyaset üstü bir kurumdur, çay siyaset üstüdür ama çaya ve ÇAYKUR'a siyaset bulaştırdılar. Biz, bunu çekip çıkaracağız, siyaset üstü yapmak zorundayız. Çünkü bu Karadeniz'in tek geçim kaynağı çaydır. Turizm ikinci planda kalıyor, turizmle çayı güçlendirmek ve kollamak zorundayız. Geçmiş zamanlarda çay üreticisi bir kilo çay satıyordu, dört tane ekmek alıyordu. Şimdi çay üreticim; bir ekmeğe mi oy vereceksin dört ekmeğe mi? Eğer dört ekmeğe oy verecekseniz Millet İttifakı milletvekili adayları burada pırıl pırıl duruyorlar.

"ÇAYKUR'U SİYASETTEN KURTARACAĞIZ"

İşçi kardeşlerime sesleniyorum; şimdi gelip sizi kandırmak için 7-8 ay açıklayabilirler. '8 aya bu işi çıkarıyoruz' diyebilirler. Bunlara kanmayın, inanmayın. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ÇAYKUR'un mevsimlik işçilerine seslendi ve dedi ki 'Cumhurbaşkanı olduğum zaman kadronuz benden'. İkinci dediği şey ise 'İthal çayı Türkiye'den kaldıracağım. İthal çay yakaladığım zaman Rize Meydanı'nda yakacağım'. Sevgili çay üreticilerim; daha ne istiyorsunuz? Çay paranı vereceğiz, kadronu vereceğiz, ÇAYKUR'u siyasetten kurtaracağız, bundan daha güzel bir şey var mı? Buraya oy vermeyip de ÇAYKUR'u çiftlik gibi kullananlara mı oy vereceksiniz? Rize'de sevgi kazanacak, değişim kazanacak."

Seçim Komitesi Başkanı Saltuk Deniz ise "Yaklaşık olarak 3 yıldır meydanlarda söylemiş olduğumuz sözleri bugün de adaylarımızla beraber, il başkanlarımızla beraber hep birlikte tekrar ettik. Çay üreticisi, ÇAYKUR ve ÇAYKUR çalışanları, kendi geleceklerini, kendi yaşam koşullarını iyileştirmekle ilgili tercihlerini bu seçimlerde yapacaklardır" dedi.