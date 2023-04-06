Millet İttifakı'nda ortak liste kararı! DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşandı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek.

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek.

ADAY LİSTELERİ İÇİN SON GÜN 9 NİSAN

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son, bugün ise ittifaklara itirazların son günü.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN 10 İLDE ORTAK LİSTE KARARI

CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.