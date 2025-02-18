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MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan Mahalle Başkanlarıyla İstişare Toplantısı

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan Mahalle Başkanlarıyla İstişare Toplantısı
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Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı, mahalle başkanları ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, toplantıda mahalle başkanlarının partisinin sahadaki en önemli temsilcileri olduğunu vurguladı ve Ramazan ayındaki saha çalışmalarına değindi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı, mahalle başkanları ile geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, mahalle başkanları Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahadaki en önemli temsilcileri olduğunu söyledi.

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, mahalle başkanları ve teşkilat mensuplarının katıldığı toplantıda parti teşkilatının mahallelerdeki gücü ele alındı. Taşçı, mahalle başkanları her mahallenin sesi, gözü, kulağı olduğunu vurgulayarak, teşkilatın vatandaşlarla doğrudan iletişimde en önemli halkasını oluşturduğunu ifade etti. Ramazan ayında da hız kesmeden saha çalışmalarına devam edeceğini belirten Taşçı, bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerlerinin halka daha etkin bir şekilde anlatılacağını söyledi. MHP'nin milli ve manevi değerlere bağlı siyaset anlayışı doğrultusunda, vatandaşların sorunlarına samimi bir yaklaşım sergileyerek çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Taşçı, "Biz, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenen, onların yanında olan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin vazgeçilmez değerlerini her zaman sahada yansıtan bir anlayışın temsilcileriyiz. Mahalle başkanlarımızın da bu misyonun en önemli parçalarından biridir. Onların sahada gösterdiği özverili çalışmalar, partimizin vatandaşlarımıza daha yakın olmasını sağlıyor. Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceğimiz saha çalışmalarında, birlik ve beraberlik ruhu içinde vatandaşlarımızla daha fazla temas halinde olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerlerini ve hizmet anlayışını en iyi şekilde anlatacağız" dedi.

Ramazan ayının, toplumsal dayanışma ve birlik ruhunun en üst seviyeye çıktığı bir dönem olduğunu belirten Taşçı, bu süreçte mahalle başkanlarının daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda ayrıca, Ramazan ayında gerçekleştirilecek faaliyetler ve mahallelerde yürütülecek saha çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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