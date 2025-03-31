Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının ardından başlayan süreçte iki kez görüşme gerçekleştiren DEM Parti ve MHP heyeti bu kez bayramlaşma programında buluştu.

"MHP OLARAK YELPAZEYİ OLDUKÇA GENİŞLETTİK"

MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. MHP'li İsmet Büyükataman, DEM Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette şu ifadeleri kullandı; "Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞMAYI ARZU EDİYORUZ"

CHP biliyorsunuz bayramlaşma programını iptal ettiğini söyleyerek İstanbul'da ayrı bir program icra ediyor. Onun dışında bütün siyasi partilerle kısmet olursa bir bayramlaşmayı arzu ediyoruz. O çerçevede DEM Parti'yi ziyaret ediyoruz.

"KÜSKÜNLÜKLERİN BİTTİĞİ GÜNLERİ BİRLİKTE İDRAK EDECEĞİZ"

Bayramı inşallah bayram tadında kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Genel Başkanımızın da selamları ve bayram tebriklerini ifade etmek istiyorum."

DEM HEYETİ MHP GENEL MERKEZİ'NDE

İkinci bayramlaşma ise DEM'in MHP Genel Merkezi'nde yaptığı ziyaretle gerçekleşti. DEM Parti heyetinde yer alan Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Antidemokratik uygulamalar sürüyor. Kıymetli bir barış arayışı var. Türkiye bu yüzyılı kaçırmamalı, heba etmemeli. Türkiye'nin daha demokratik, daha adil bir ülke olması için riskleri de bertaraf etmek gerekiyor. Bunlar aynı zamanda riskli zamanlar. O yüzden sizin burada ortaya koyacağınız parti olarak, iktidar bloku olarak kararlı iradenin büyük bir anlamı ve değeri var. Artık sözler söylendi, ötelenemez sözler söylendi. Geciktirilmeden sözlerin yerine getirilmesi gerekli" dedi.

MHP heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu ise, "Büyük bir topluma hitap ediyorsunuz. Hiçbir şey kolay olmuyor. İnsanları ikna etmek, uygulamayı başlatabilmek kolay değil. Başlamak önemli ama ikna etmek de lazım. Hiç kolay değil. Süreci acele etmemek lazım. Sayın Devlet Bahçeli, bir siyasi lider olmanın ötesinde bilge insan olarak dünya tarihine damgasını vuran açıklamalarla sizlerin de katkısıyla inşallah çok güzel sonuçlar göreceğiz. Niyetimiz halis" ifadelerini kullandı.