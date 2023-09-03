MHP Sivas İl Başkanlığı'nda Kongre Gerçekleştirildi

MHP Sivas İl Başkanlığı 14'ncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi

SİVAS - Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanlığı 14'ncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Hakan Uygun güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanlığı'nda kongre heyecanı yaşandı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, MHP MDK üyesi İlker İpek, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan'ın yanı sıra birçok partili katıldı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Hakan Uygun, "Yürütmekte olduğum bu şerefli göreve tekrar baş koymanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bizler bugün bir siyasi partinin il yönetimine değil, Anadolu'daki son bağımsız Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması için hayatın her alanında Türk Milliyetçiliği fikriyatını hakim kılma mücadelesi veren ve çıkış noktası Tanrı Dağı olan bir teşkilatın neferleri olarak buradayız. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Türk düşmanlarının çabalarına, satılık anket şirketlerine rağmen başarıyla atlattık. Oyunları bozduk, oyuncuları bozguna uğrattık. Bunu hep birlikte yaptık, hep beraber başardık. Şimdi önümüzde 2024 yerel yönetim seçimleri var. Bu seçimlerde asıl hedefimiz mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini eklemektir" dedi.

"Bütün belediyelere talibiz"

2024 yerel seçimlerinin önemine vurgu yapan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Önümüzdeki yerel seçimlere hep birlikte hazırlanmalıyız. Mevcut 10 belediyemiz var. Bu dönem 16 ilçemiz ve merkez olmak üzere bütün belediyelere talibiz. Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket ederek çalışacağız. İnşallah başarıya ulaşacağız. Sevdalısı olduğumuz Sivas'ımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Başkanlığı mali raporları oylanarak kabul edildi. Oldukça yoğun katılımın olduğu kongrede mevcut İl Başkanı Hakan Uygun güven tazeledi.