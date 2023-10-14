MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur Olağan Kongrede Tek Listeyle Yeniden Seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Ağustos ayında Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Burhan Mucur, olağan kongrede oyların tamamını alarak başkan seçildi.

MHP Samsun İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapıldı. Mehter gösterileri ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede faaliyet ve mali raporları ibra edildi. Daha sonra divana başkan adaylarının listelerini sunmaları istendi. Divana mevcut il başkanı Burhan Mucur'un haricinde liste sunan olmadı.

Kongrede konuşan MHP İl Başkanı Burhan Mucur, "FETÖ ve benzeri örgütler ile onların uzantıları halen üniter yapımızı ve yönetim sistemimizi oymaya ve yıpratmaya çalışmaktadır. Onlar dahi muhalefetten umudunu kesmiş, yönetimi ele geçiremeyeceklerini anlayınca hain yöntemlerine tekrar dönmeye başlamıştır. Liderimizin dediği gibi tüm terörist unsurlara ve onlarla kol kola yürüyenlere seslenmek istiyorum; ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz. Vallahi de billahi de bunu yapacağız. Bunu yapmak için de partimizi güçlendireceğiz, liderimizin siyasi pusulasıyla temsiliyet kuvvetimizi artıracağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin zayıflaması için el ovuşturanlara, fitne tohumları saçmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle; Milliyetçi Hareket Partisi algı oyunlarını bozarak geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi kumandalı ve paralı anket firmalarına ve fonlayanların kapılarına kilit vurdura vurdura gümbür gümbür geliyor" dedi.

Siyasi konuşmaların ardından divana sunulan tek liste ile seçime gidildi. Kongre üyeleri oy birliği ile Başkan Mucur ve listesini seçti. Göreve atanarak gelen Burhan Mucur, kongrede oy kullanan 455 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

MHP Samsun İl Başkanlığı Yönetim Listesi

Başkan Burhan Mucur'un yeni yönetim listesi şu isimlerde oluştu:

"Aykut Çepni, Ayhan Koçal, Ali Hikmet Karaosmanoğlu, Ceyhun Çatalsakal, Hasan Güler, Şenol Ölmez, Ahmet Topak, Büşra Çelebi, Emre Sesli, Harun Karapıçak, Sevgi Çatalsakal, Sabri Coşkun, Ayfer Cömert, Cemalettin Kabataş, Ahmet Gonca, Gençosman Çoklar, Levent Kaya, Selçuk Bolat, Adem Memiş, Serhan Hacıhüseyinoğlu, Süleyman Şeker, Mustafa Şen, Mustafa Yıldırım ve Musa Kazım Sönmez." - SAMSUN