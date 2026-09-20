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MHP Sakarya 15. Olağan Kongresi'nde tek listeyle Oğuz Alkaş yeniden başkan seçildi

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MHP Sakarya İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi, Erenler ilçesinde bir düğün salonunda düzenlendi. Tek listeyle gidilen kongrede Oğuz Alkaş yeniden başkanlığa seçilirken, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül Terörsüz Türkiye sürecine yönelik iddiaları eleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde Oğuz Alkaş yeniden başkanlığa seçildi.

Erenler ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongre divan başkanlığına gönderdiği mesaj ve iletilen telgraflar okunduktan sonra kongrede, faaliyet ve mali raporlar paylaşıldı.

Burada konuşan MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, tam katılımın sağlandığı kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çeşitli mecralarda MHP'nin Terörsüz Türkiye sürecinde görüş ayrılıkları yaşadığı ve zayıfladığı iddialarının yer aldığını aktaran Bülbül, "Sosyal medyada bazı sanal kurnazların 'MHP'de Terörsüz Türkiye süreciyle dava mensupları tereddüde düşer, MHP oyları düşer' gibi iddiaları var. Önüne gelen bir şeyler konuşuyor ama, konuşuyor görünenlerin yüzde 90'ı robot hesap. Her daim Türkiye siyasetinde yok olmamızı bekleyen hain FETÖ'cülerin organize ettiği ve 'MHP'den ne kopartırsak kardır' diyen çakma milliyetçilere karşı bugün buradayız." diye konuştu.

Bülbül, MHP'nin terörle mücadele sürecinde bulunduğu konumu eleştirenlere karşı şöyle konuştu:

"Burada bir aşamayı geçtik, artık terörü var eden nedenleri ortadan kaldırmanın peşindeyiz. Kardeşliğimize göz dikenlerin ürettiği fitneleri ortadan kaldırmanın peşindeyiz. Bugün Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesi artık Türk devletinin milli bir politikasıdır. Gizli kapılar ardında pazarlık yapmadık. Her şeyimiz ortadaydı. Mecliste kurulan komisyonda zabıtları isteyen açıp okusun."

MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da bugün sadece yönetim kadrosu seçmek için değil, geçmişin muhasebesini yapmak, kardeşliği pekiştirmek ve geleceği belirlemek için bir arada olduklarını dile getirerek, Sakarya'ya hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kongrede, MHP MYK üyeleri Gürkan Teoman ve Seçkin Odabaşı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da birer konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen kongrede Oğuz Alkaş, yeniden başkanlığa seçildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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