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MHP'nin Yapay Zeka ve Siber Güvenlik İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kurma Çalışmaları

MHP'nin Yapay Zeka ve Siber Güvenlik İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kurma Çalışmaları
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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yapay zeka ve siber güvenlik konularında Meclis araştırma komisyonu kurulması ve yeni yasama yılına dair diğer çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, TBMM'nin çalışma düzeni ve dil kullanımı konularında da önerilerde bulundu.

Mhp Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Yapay zeka ile ilgili bir Meclis araştırma komisyonu kurulması çalışmalarını yapacağız. Son günlerde güncel hale gelen siber güvenlikle ilgili uzay ve siber güvenlik başkanlığı kurulmasına ilişkin bir kanun çalışmasını önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Akçay, 1 Ekim Salı günü başlayacak 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesi AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Akçay, yeni yasama yılıyla birlikte Genel Kurul'da yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin yarım kaldığını anımsatan Akçay, "Birinci bölümü tamamlanan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerini yapacağız. Akabinde kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak ifade edilen yargı paketinden kalan kısımlar vardı, onların görüşmelerini yapacağız." diye konuştu.

Akçay, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de kalan maddelerinin Genel Kurul'da görüşüleceğini kaydetti.

28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda yapay zeka ile ilgili bir mutabakatın olduğunu dile getiren Akçay, "Yapay zeka ile ilgili bir Meclis araştırma komisyonu kurulması çalışmalarını yapacağız. Son günlerde güncel hale gelen siber güvenlikle ilgili uzay ve siber güvenlik başkanlığı kurulmasına ilişkin bir kanun çalışmasını da önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında Mhp'nin en hazırlıklı parti olduğunu söyleyen Akçay, bu çalışmalara en kapsamlı katkıyı vermeye hazır durumda olduklarını belirtti.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce bu konuda yapılan çalışmaları açıkladığını anımsatan Akçay, "Başta AK Parti olmak üzere diğer partilerin de bu konudaki gayretleriyle anayasa çalışmalarının başlamasını umuyoruz ve bekliyoruz. Darbe döneminin anayasalarının birtakım vesayet etkilerinden kurtarılmış, geniş toplum mutabakatına dayanan bir anayasa çalışmasının olmasını arzu ediyoruz. Çalışmalarımız bu yönde." ifadelerini kullandı.

"Net kurallara bağlamak gerekir"

TBMM'de yasama ve denetim faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğinin son derece önemli olduğunu belirten Akçay, bu kapsamda yeni bir içtüzük çalışmasının da yapılması gerektiğini vurguladı.

Mhp olarak bu konudaki çalışmaları, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatıyla kurulan bir komisyon marifetiyle yürüttüklerini söyleyen Akçay, içtüzük değişikliğinin, yeni hükümet sistemi çerçevesinde, TBMM'nin yasama ve denetim faaliyetlerini daha verimli ve etkin hale getirecek, milletin arzu ettiği şekilde Meclis çalışmalarını yürütecek bir kapsamda yapılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Akçay, şu görüşleri dile getirdi:

"Komisyonda iki günde kabul edilen bir kanun teklifinin Genel Kurul'da belki 20 günde, 1 ayda zor geçer bir durumu var. Genel Kurul çalışmaları bakımından, bütün milletvekilleri ve parti grupları açısından içtüzük düzenlemelerini yapmamız zarureti var. Komisyonları, yeni sistem çerçevesinde daha etkin hale getirmek, yasama yürütme ilişkilerini, komisyon ve Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde ele almak... TBMM'de en çok yürütülen faaliyet milletvekillerinin konuşmasıdır. Dil ve üslup konusunda da düzenlemeler daha belirgin şekilde yapılmalı.

Maalesef kötü bir üslupla görüşlerin ifade edilmesi, belirli bir mutabakat ve uzlaşmaya varılması zor. Milletimiz tarafından da kötü üslup ve dil kullanımı tasvip edilmiyor. Mutlaka buna çekidüzen verecek, milletvekillerinin ve parti gruplarının kendi görüşlerini nezaket, medeni bir dil ve üslupla dile getirmesi gerekir. En son Meclis kapandıktan sonra bir olağanüstü toplantıda yaşanan hadiseleri dil ve üslup çerçevesinde ele aldığımızda, Meclis İçtüzüğü'nde Meclis'i yöneten başkanların yetkilerini hiçbir inisiyatife, keyfi uygulamaya fırsat vermeyecek şekilde, net kurallara bağlamak gerekir. "

İfade edilmek istenen görüş ne olursa olsun bunun bir nezaket, edep, terbiye ve düzgün bir üslupla söylenmesi gerektiğini vurgulayan Akçay, kullanılan dil ve üslup sorunluysa söylenen sözün hiçbir anlam ifade etmeyeceğini anlattı. Akçay, "Bütün milletvekillerinin bunu çok iyi benimsemesi ve bilmesi gerekir. Yeni dönemde TBMM'de, komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde milletvekillerinin hepsinin dil ve üslup kullanımına, temiz bir dil kullanımına hassasiyetle önem vermelerini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

Erkan Akçay Yapay Zeka Teknoloji Politika Güvenlik Hukuk MHP

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