MHP'nin Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Açıklandı

SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Ankara ATO Congresium'daki 3 oturumun ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, çalıştayın sonuç bildirgesini açıkladı. Yurdakul, 13 farklı masanın hazırladığı çalışmaların nihai raporda bir araya getireceklerini ve raporun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla birlikte kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Yurdakul, çalışmalara ilişkin, " Türkiye'de doğurganlık hızı çok düştü ve bir milli beka sorunu olduğu için bu konuda doğum hızının geliştirilmesi için aktif politikalar uygulamayı öneriyoruz. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için yerli aşı üretim kapasitesinin güçlendirilmesini öneriyoruz. Akıl ve ruh sağlığı konusunda, 'Ruh Sağlığı Yasası'nın bir an önce çıkarılması gerekiyor. Erken tanı ve taramada ise yapay zeka destekli görüntüleme teknolojilerinin sağlık sistemine entegrasyonu önemlidir. Gıda ve su stresi yaşayan bir ülke olarak; gıda üretiminde sürdürülebilirliğin korunması hem halk sağlığı, hem de ekonomik güvenlik için önemlidir. Bu yüzden gıda ve su güvenliği tek bir sektörün sorunundan ziyade; tarımdan sanayiye, sağlık sistemlerinden çevre yönetimine kadar bütüncül ve çok sektörlü bir politika yaklaşımı şeklinde ele alınmalıdır. Dünyanın 3'te 1'i maalesef obezite ile mücadele ediyor. Onun için okullarda sağlıklı beslenme programlarının zorunlu hale getirilmesi ve beslenme eğitiminin müfredata eklenmesi önemli bir noktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin koruyucu sağlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini aktaran Yurdakul, yaşam döngüsünün her evresinde önleyici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, toplumun sağlık kültürünün güçlendirilmesi ile dijital ve bilimsel yeniliklerin sisteme entegre edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

'KORUYUCU HEKİMLİK ENTEGRE BASAMAK SİSTEMİNİ UYGULAMALIYIZ'

Türkiye'nin 'Değer Temelli Sağlık Hizmeti Modeli'ne geçmesinin önemli olduğunu söyleyen Yurdakul, Aile Hekimliği'nin güçlendirilmesini de önerdi. Yurdakul, "Koruyucu Hekimlik Entegre Basamak Sistemi'ni uygulamalıyız. Tüm vatandaşlarımızın sağlık alanında ilk başvuru yeri Aile Hekimliği olmalı, yani bir basamak getirmeliyiz. Daha sonra başvuru Devlet Hastanesi'ne, orası da olmazsa en sona üniversite hastanesine başvuru yapılmalı. Tek tip aile sağlığı merkezi olmalı. Bu hem maliyet, hem de etkinlik açısından önemli. Çünkü bu merkezde doktor, hemşire, teknisyenle birlikte psikolog, aile danışmanı, diyetisyen, diş hekimi ve güvenlik personeli bulunmalı ve aynı zamanda temel ekipman ve ihtiyaçlarının sağlandığı bir Aile Sağlığı Merkezi kurulmalı. Bu merkez devletimiz tarafından finanse edilip, yönetim ve kontrolü de devlet tarafından sağlanmalı" diye konuştu.

Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi için okullara 'Sağlık kültürü' derslerinin eklenmesi önerisinde bulunduklarını kaydeden Yurdakul, tıp fakültelerindeki artışın eğitim kalitesinde azalmalara ve ciddi eğitim farklılıklarına yol açtığını savundu. Yurdakul ayrıca sağlıkta şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasaların çıkartılmasını, şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasını, cezaların ertelenmemesi veya para cezasına çevrilmemesi gerektiğini söyledi.

Ali Ekber METE/ANKARA,