MHP'nin İzmir milletvekili adayları tanıtıldı

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İzmir milletvekili adayları tanıtıldı. Programda konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, tanıtım toplantısını "Bugün bizim düğünümüzdür" diye tanımladı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimleri için milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildiren siyasi partiler, aday tanıtım toplantılarına başladı. MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından da İzmir'de bir otelde milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Program öncesi milletvekili adayları önce Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na, Konak Meydanı'nda ise Şehir Hasan Tahsin Anıtı'na çelenk sunumu yaparken, daha sonra ise Basmane'deki Emir Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Milletvekili adaylarının tek tek sahneye çıkarak tanıtıldığı toplantıya MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da katıldı.

"Bugün bizim düğünümüz"

Toplantıyla ilgili kürsüde açıklama yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, gerçekleştirilen program için "Bugün bizim düğünümüzdür" tanımlamasında bulundu. Şahin, "Türk demokrasi tarihi bir yol ayrımında, 2023'te bu kavşak Türk milliyetçilerine büyük ve önemli vazife atfediyor. Bu vazife 100 yıl önce seninleydi bugün yine sende. Bayrağına, toprağına, vatanına sahip çıkma vazifesi yine sana verildi. Sen diyorum, sen, ben, hepimiz. Unutulmamalı ki Türkiye hem Türk dünyasının hem İslam aleminin Balkanlar'dan Afrika'ya gönül coğrafyasının umut ışığıdır. Bu ışığın sönmesi Türk coğrafyasının karanlığa gömülmesi demektir. Güç olma yolunda mesafe kat etmiş Türk Milleti, bu yürüyüşün sekteye uğramaması için milletimizin CHP, PKK, FETÖ ve Pagosçuların eline bırakılmaması gerekmektedir. Biz çalışacağız, Allah da nasip edecek. Büyük Türk milleti, Allah'ın gözettiği, Peygamberin dua ettiği, mazlumların sığınağı ve gönül coğrafyamızın merkezidir. Önümüzde 30 gün var, bu 30 günde emeğini, alın terini, çalışmasını esirgeyen herkes vebal altındadır. Her gönüldaşımız kalan 30 günde vazifesini yapmayan her bir ülküdaşımız, vebal altında kalacaktır bilesiniz" açıklamasında bulundu.

Milletvekili adayları tek tek sahneye çıktı

İl Başkanı Şahin'in konuşmasının ardından adaylar tek tek sahneye çıktı. MHP İzmir 1. Bölge milletvekili adayları; Hasan Kalyoncu, Bahadır Bumin Özarslan, Cihan Aslan, Selahattin Şahin, Ufuk Aksoy, Sıdıka Topal, Salim Arduçlu, Lokman Kızılörenli, Nihal Baş, Ali Durut, Abdullah Batuhan Gürbüz, Hülya Aykaç, Halit Göndüz, Kayhan Derya, 2. Bölge milletvekili adayları; Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş, İsmail Obuz, Ayşegül Ekşi, Recep Akan, Eyüp Erim Ergören, Çetin Altın, İhsan Gürkan Taşkın, Ahmet Deha İmal, Yiğit Fikri Atalı, Hasan Sekin, Erhan Elibol, Mustafa Çintaş ve Mehmet Mert Dolğaç sahneye çağrılarak kamuoyuna tanıtıldı. - İZMİR