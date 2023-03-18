MHP MYK Üyesi Pehlivan: 18 Mart milletimizin şahlanış destanıdır

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Aydın milletvekili aday adayı Burak Pehlivan, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıya yayınladığı mesajda "18 Mart, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl...

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Aydın milletvekili aday adayı Burak Pehlivan, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıya yayınladığı mesajda "18 Mart, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanış destanıdır" dedi.

Açıklamasına "Çanakkale Türk Milletinin küllerinden yeniden doğduğu bir destandır" sözleri ile başlayan MHP MYK Üyesi ve Aydın milletvekili aday adayı Burak Pehlivan, tarihimizde unutulmaz iz bırakan 250 bini aşkın şehidimizin ve yüz binlerce gazimizin armağanı Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi. 'Ya istiklal ya ölüm' diyen bir milletin evlatları olmanın büyük bir onur kaynağı olduğunu belirten Pehlivan, "Çanakkale Zaferi, Türk Milleti'nin tarihin hiçbir aşamasında bağımsızlık ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiş ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalayıp atmıştır. 18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Dönmeyi hiç düşünmeden bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan veren başta şehitlerimiz olmak üzere Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Aziz milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale'nin tarih boynca unutulmayacak bir zafer olmasının yanında, Anadolu'da ayrışmayı dışlayan, bütünleşmeyi sağlayan, tefrikaya geçit vermeyen, bayrağı yere düşürmeyen ve birlikte yaşama konusunda tavizsizliğin de bir göstergesi olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlatan Pehlivan, "Bilinmelidir ki, Çanakkale ruhu ve şuuru bugün bizim ihtiyacımız olan en önemli ve vazgeçilmez güç kaynağıdır" dedi. - AYDIN