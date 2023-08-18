MHP Milletvekili Yücel Bulut, manda yetiştiriciliği ve yoğurt üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Kat Kasabasında büyük bir özveriyle manda yetiştiriciliği ve yoğurt üretimi gerçekleştiren Suat Yücel'i ziyaret etti. Bulut burada yaptığı açıklamada, "Manda yetiştiriciliğinde yeni bölgesel ve ulusal projelere ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Tokat bu noktada önemli bir şehirdir ve üreticilerimizi desteklememiz gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin kalkınmasında her bir karış toprağın, her bir bölgenin etkin olarak kullanılması gerektiğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Geleceğimiz açısından kırsaldaki üretim önemlidir. Topraklarımızı verimli kullanmalı, meyve ağaçlarını sahipsiz bırakmamalıyız. Tarımsal üretimi mutlak surette ayakta tutmak, güçlendirmek ve desteklemek zorundayız. Küresel ısınmanın tetiklediği iklim değişikliği karşısında, mutlaka tedbirler alınmalı, doğal üretim desteklenmeli ve köylümüzün kendi geleceğini şehirlerde aramak yerine köylerde yerinde üretim modeliyle refah toplumu oluşturmak zorundayız" diye konuştu.

"Köylü yerinde üretmeli, ürettiği ölçüde kazanabilmeli"

Çiftçinin, köylünün değerinin özellikle pandemi döneminden sonra tekrar anlaşıldığını, fakat yılların verdiği ihmalin telafisinin kolay olmayacağının altını çizen Yücel Bulut, "Köylümüzün emeğinin karşılığını alacağı bir üretim sistemi Türkiye'nin kalkınmasının ön şartıdır. Sürekli artan göç, şehirlerimizin karşılayamayacağı bir insan yüküne sebep olacağı gibi, boşalan köyler üretimin de durması neticesini hızlandıracaktır. Köylü yerinde üretmeli, ürettiği ölçüde kazanabilmeli ve ekonomik refahı sağlanmalıdır. Bunun da yolu gerçek emekçinin, gerçek üreticinin ve dürüst insanlarımızın desteklenmesi ve sahip çıkılması yoluyla olacağı açıktır. Teşvikler ve destekler güçlüyü daha güçlü kılmak için değil emek sahiplerinin emeğinin karşılanmasına yönelik olarak projelendirilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Üreticilerimizin yanında olmalıyız"

Manda ve ürünleri üreticiliğinin önemine de değinen Yücel Bulut, "1980'li yıllarda hayata geçirilen tarım politikaları sebebiyle manda yetiştiriciliğinde kayıplar yaşanmıştır. Fakat son yıllarda verilen destekler sebebiyle manda sayısında artışlar başlamıştır. Günümüzde manda yetiştiriciliği organik hayvancılık için önemli bir üretim koludur. Tokat, Türkiye genelinde manda yetiştiriciliği açısından dördüncü sırada yer almaktadır. Suat Yücel kardeşimizin manda yetiştiriciliğinde gösterdiği özveriyi takdirle karşılıyorum. Fakat onun verdiği mücadeleye bizlerin de destek vermesi gerekmektedir. Tek taş duvar olmaz" ifadelerini kullandı.

"Yeni projelere ihtiyaç var"

Kazova ve Kelkit Vadisi bölgelerinin manda yetiştiriciliği için önemli bir habitat sağladığını kaydeden MHP'li Bulut, "Tokat genelinde, Kazgölü etrafı, Kelkit Vadisi, Pazar, Turhal, Erbaa, Niksar, Merkez Almus, Reşadiye ve Zile ilçelerinde yapılan manda yetiştiriciliğini yaygınlaştırmalıyız. Ayrıca bir başka hususun daha altını çizmek istiyorum; mandacılık, et ve süt üretimi için önemli bir sektördür ve kalitesiz kaba yemlerin değerlendirilmesi açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Mandacılığın gelişimi için yeni bölgesel ve ulusal projelere ihtiyaç olduğu da bir gerçektir" diyerek açıklamasını tamamladı. - TOKAT