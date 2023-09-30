MHP Milletvekili LGBT'lileri Eleştirdi

Yesevi Alperenler Derneği Piraziz teşkilatının açılışında konuşan MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Lgbt'lileri ve savunucularını sert bir dille eleştirerek, "Lgbt denilen eşcinselliği insanlara güzel göstermeye çalışıp cinsiyetsiz tek tip insan oluşturmayı isteyen global bir tehlikenin içerisindeyiz. Allah'a şükür onun, bunun çocuklarıyla mücadeleyle eden Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican var" dedi.

Yesevi Alperenler Derneği'nin Piraziz ilçe teşkilatının açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine katılan MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, yaptığı konuşmada, Lgbt'lileri ve savunucularını hedef alan açıklamalarda bulundu.

MHP Milletvekili Konal yaptığı konuşmada, "Dinde, fikirde, işte birlik yazıyor .Bu yazılar buralara kolay yazılmadı. Bundan 50-60 yıl önce girdikleri taputluklarda nezarethanelerinin duvarlarına yazıldı. Tarih değişiyor, mücadele değişiyor, hamdolsun ki önceden faşistlikle, Türk dünyasına sahip çıktığımız için suçlandığımız o dönemler bitiyor. Artık sağı da, solu da,ortası da biz Türk milliyetçisiyiz diyor. Amam ve lakin yeni düşman bitmiyor. Artık düşman gençlerimizin iliklerine kadar işleyen uyuşturucu maddeler. Keza manevi olarak gençliğimizi, geleceğimizi bitiren farklı aktörler ortaya çıktı. Bunlar sosyal medya veya sokaktaki kötü örnekler. Gençliğimiz öyle şeylere özeniyor ki ne atamızla, ne milli manevi değerlerimizle ne de dinimizle bir alakası var. İşte bu tür dernekler ve ocaklarımız o gençliğimizi o kötü örneklerden de kurtaracak inşallah" dedi.

"Gençlerimize sahip çıkacağızı"

Gençlerimize sahip çıkmaya davet eden Konal, "Yine dünyanın başına bela olan, hangi dine mensup olursa olsun bütün dinlerin ortak düşmanı olan LGBT denilen eşcinselliği insanlara güzel göstermeye çalışıp cinsiyetsiz tek tip insan oluşturmaya isteyen global bir tehlikenin içerisindeyiz. Allah'a çok şükür Kürşat Mican başkanım yıllardan beri onun, bunun çocuklarıyla mücadeleyle geçiriyor ömrünü. Bugüne kadar kimseye geçit vermedik, onlara da geçit vermeyeceğiz ama gençlerimize sahip çıkacağız" dedi.

Spor, sanat ve moda dünyasını saflarına çektiler

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican ise, "Altı yıldan beri LGBT örgütüyle mücadele ediyoruz. Bütün enerjimizi, Türk gençliğini, Müslüman gençliğinin cinsiyetsizleştirilmesin, sapkın akımlara gark olmasın, ailesiz, zürriyetsiz olmasın diye harcıyoruz. Onlarında gelecekleri olsun diye bu mücadeleyi veriyoruz. AB diyor ki, "Dünya nüfusu azalacak. Bunu da topla, tüfekle değil, barışçıl yollarla yapacağız" diyor. Peki neyle yapıyorlar virüslerle, en önemlisi de cinsiyetsiz bir toplumla aileyi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Biz bununla uzun zamandan beri mücadele ediyoruz. Şuanda sporcuları saflarına çekmişler, sanatçılar, moda dünyası aynı şekilde. Bazı filim platformlarında bir tane eşcinsel olmayan film oynatılmıyor. Hatta çizgi filmlerle eşcinsel karakterler var. Bilinçaltı mesajlarla çocuklarımıza çocuklarımızın, gençlerimizin beyinlerine işleniyor. Biz bu gençlerimizi dışlamıyoruz, bu gençlerimizi de uyuşturucu batağından kurtarmak için mücadele ediyoruz. Bilinmeli ki uyuşturucu ile eşcinsellik paralel yürüyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Gençlerimize, gençliğimize sahip çıkmamız lazım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan dualarla Yesevi Alperenler Derneği'nin Piraziz ilçe teşkilatının kurdelesi kesilerek açıldı. - GİRESUN