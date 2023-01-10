Son dakika! MHP lideri Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suskunluğunu bozdu: Söz sırası bizde

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümü, ülke gündemine oturdu. Gelişmeler ilgiyle takip edilirken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili suskunluğu dikkat çekti. Bahçeli bugün cinayete ilişkin ilk kez açık açık konuştu.

"SURDA GEDİK AÇTIRMAYACAĞIM"

Cinayet üzerinden siyasi bir kurgu yapıldığını ifade eden Bahçeli, "Menfur bir cinayetin içine pirüpak gibi arkadaşlarımızı çekmeye çalışanlara tamam demeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu göstereceğiz. Çakal olup bozkurda diş gösterenler, densizin devesi gibi ötenler şunu unutmasınlar ki; tek başına da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım. Bir cinayet üzerinden kurgu yapanlara haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. MHP'yi suç örgütleriyle ilişkilendirip Türkiye üzerindeki hain projelerini hayata geçirmeye heveslenenlerin sonuna kadar karşısındayız." ifadelerini kullandı.

"BİR İÇ HESAPLAŞMANIN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Madem herkes sırasını savdı, herkes taşları döktü, şimdi söz sırası bize gelmiş demektir. MHP milletinde ve milletinde erimiş bir kahramanlık mefkuresidir. Allah'ın dağına göre kar verdiğini biliyorum. 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın Çukurambar semtinde hunhar bir suikast vuku buldu. Sislerin dağılması, önünün ve ardının aydınlığa kavuşması için beklemeye başladık. Her gelişmeyi yakından takibe başladık. Ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonlarıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu iddia edildi. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği zamanlardır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Dikkat, temkin, sabır, uyanıklık şarttır. Kimse unutmasın kurt kışı atlatır, yediği ayazı unutmaz. Biz bunlara figüranlık yapan onursuzları tanıyoruz. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı, töhmet altında bırakıldı. Ülkü ocakları hain bir kuşatma altına alındı. Şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi. Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajıyla suskunluğumuzun nedenini sorma gereği doğdu. Suskunluğumuz asaletimizdendir, bir lafa bakarız laf mı diye bir de söyleyene bakarız adam mı diye... Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene... Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum.

"YANINDAKİ TERÖRİSTLERLE ÜLKÜCÜ GENÇLİĞİ SAKIN OLA KARIŞTIRMA"

Bu siyaset defosu gençlerimizin mafyacılık oynadığını ileri sürdü. Neyi kastettiği ortaya çıkmış oldu. Bak Kılıçdaroğlu senin yanında konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma. Sen her şeyinle zaten teslim olmuşsun, sen bir kimliksizsin, azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Bizim zamanı geldiğinde teslim edeceğiz Allah'a sadece can borcumuzdur. Kılıçdaroğlu yüreğin varsa buraya gel, tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. PKK'nın boyunduruğuna girmiş bir partinin bize parmak sallayıp sütten çıkmış ak kaşık pozu vermesi milletimizin aklıyla alay etmektir. Böylesi tezgahlara karnımız toktur, CHP'yi bilen bilir, MHP'yi de bilen bilir. Geçtiğimiz yıl siyasi cinayet iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kendisine hangi görevin verildiğini açıklamak durumundadır.

"BÜTÜN KİRLİ ÇAMAŞIRLARI TEŞHİS EDİYORUZ"

Teşvik edici kışkırtmalara kapalıyız. Türkiye'yi kavga iklimine çekmek isteyenler şerefsiz kere şerefsizdir. Oyuna gelmeyeceğiz. Biz bir işin önüne değil arkasına ve sonuna bakarız. Bütün kirli çamaşırları, gavur uzantılarını bir bir teşhis ediyoruz. MHP'yi uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, cinayet örgütleriyle eşitlemeye niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak Türkiye'yi kavga iklimine çekmek için el ovuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. MHP'ye çamur atıp, 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp, MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir."