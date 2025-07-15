MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz paylaşımı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Bahçeli'nin mesajında, "15 Temmuz milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünenlerin en ağır şekilde bedel ödeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir" dedi. - ANKARA