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MHP Lideri Bahçeli, Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu ile bir araya geldi

MHP Lideri Bahçeli, Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu ile bir araya geldi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bir araya gelerek memleket meseleleri ve Kürt meselesinin barışçıl çözümü üzerine görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bir araya geldi.

Milletvekili Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Bahçeli'yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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