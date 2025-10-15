Haberler

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
TBMM Genel Kurulu'nda "Öcalan" tartışması tansiyonu yükseltti. İYİ Partili Turhan Çömez ile DEM Partili Pervin Buldan arasında başlayan gerginlik, Ayyüce Türkeş ve Erkan Akçay'ın karşılıklı sözleriyle büyüdü. Türkeş'in salonu terk etmesiyle oturumda kısa süreli kriz yaşanırken, MHP ve AK Parti Buldan'a destek açıklamaları yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, "Öcalan" tartışmasıyla gerildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile DEM Partili Pervin Buldan arasında yaşanan söz düellosu, oturumda tansiyonu yükseltti. Tartışma kısa sürede diğer partilere de sıçrayınca Meclis salonunda gerginlik tavan yaptı.

AYYÜCE TÜRKEŞ SALONU TERK ETTİ

Pervin Buldan'ın konuşması sonrası söz verilen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay kürsüdeyken, ayağa kalkan İYİ Partili Ayyüce Türkeş ile Akçay arasında sözlü sataşma yaşandı.

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

Türkeş'in "Sana da yazıklar olsun be" sözlerine Akçay'ın "Esas sana yazıklar olsun" yanıtı geldi; Türkeş daha sonra protesto ederek salonu terk etti. O anlar Meclis kayıtlarına yansıdı.

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP VE AK PARTİ'DEN BULDAN'A DESTEK

Yaşanan gerilimin ardından MHP ve AK Parti milletvekilleri Pervin Buldan'a destek açıklamaları yaptı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis içi tartışmaların kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak Buldan'a yönelik kişisel saldırıları tasvip etmediğini belirtti. Akçay, "Terörsüz Türkiye" sürecinin milli ve tarihi bir hedef olduğunu, toplumun ağır bedeller ödediğini ve bu acıların yarıştırılmaması gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Buldan'a destek vererek Meclis'te tartışmaların "şov alanına" çevrilmesine izin verilmeyeceğini savundu. Usta, milletvekillerinin TBMM'nin makamına ve temsil ettiği değerlere saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

