MHP'li vekil sahaya çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı olan Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan sahaya çalışmalarına başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sahaya inen MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, vatandaşlarla bire bir temas halinde olacak. Gaziantep'in çalışkan vekili olarak bilinen Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'a Gazianteplilerin ilgisi de gözlerden kaçmıyor. Vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek Cumhur İttifakı'nı anlatıp oy isteyen MHP Milletvekili Taşdoğan, 2018 yılında elde edilen sonuçtan daha iyisini hedeflediklerini ifade etti. İl başkanlığı dönemi ve vekilliği süresince çıtayı hep yükseğe taşıyarak çalıştıklarını vurgulayan Taşdoğan, "Cumhur İttifakı, gücünü milletten alan, yol haritası, rotası belli olan bir vatan ittifakıdır. Bizde bu şuur ile çalışmalarımıza başladık. MHP olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla düzenlenen, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma ve Köyüm Benim programları ile hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Onlarla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemini, Cumhur İttifakını, iç ve dış gelişmeleri paylaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok güzel tepkilerle karşılaştık. Gaziantep'te de Cumhur İttifakı'na karşı güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerle birlikte Cumhur İttifakı sandıktan açık ara farkla çıkacaktır. Milletin takdiriyle MHP meclis çalışmalarında da en yüksek temsil ile hizmetine devam edecektir. Biz de bu duygu ve düşüncelerle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları çerçevesinde hareket ederek, hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"Yaparsa Cumhur ittifakı yapar"

Çalışmalarını öncelikli olarak deprem bölgelerindeki vatandaşlara yönelik yapacaklarını ifade eden Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, depremzedelerin yaralarını birlikte saracaklarını ve sıkmadık el, gezmedik alan bırakmayacaklarını söyledi. Çalışmalarında esnafın ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Taşdoğan, "Deprem bölgesindeki yaraları sarmak üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Öncelikle burada kalıcı konutların tamamlanması için yapılan çalışmaları yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızı ve esnafımızı her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayacağız. Çünkü yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Biz ülkemize ve şehrimize hizmet etmek için buradayız. Özellikle esnafımız ekonominin can damarıdır. Bu konuda da saha çalışmalarımızda onları sık sık ziyaret ederek, MHP olarak sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüme kavuşturmaya özen ve önem göstermeyi sürdüreceğiz. Bize ulaştırılan sorun ve taleplerin çözülebilirliğine göre anında müdahil olarak gerekli görüşmeleri yapacağız. Böylelikle çözüm noktasındaki hızımızı da sahaya yansıtmaya çalışacağız. Çünkü, Cumhur İttifakı, halkın ve milletin ittifakıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu milletin partisidir. Bizde bu düstur ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını da şimdiden temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP