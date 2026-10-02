Haberler

MHP'li Özdemir, Kayseri'de et kombinalarındaki usulsüzlük iddialarını TBMM'ye taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP'li Özdemir, Kayseri'de et kombinalarındaki usulsüzlük iddialarını TBMM'ye taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'deki et kombinalarında usulsüz kesim iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya üreticileri zarara uğrattığı iddialarını, denetimleri ve 2025-2026'da kaç firmaya ceza verildiğini sordu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleştirilen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaları sordu. Özdemir; verdiği yazılı soru önergesinde söz konusu uygulamaların canlı hayvan üreticilerini zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Bakanlığın yürüttüğü denetim ve çalışmaları sordu.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleştirilen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdiği yazılı soru önergesinde; Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleştirilen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamaların yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirterek, bu durumun canlı hayvan üreticilerini mağdur ettiği yönündeki iddialara dikkat çekti. Özdemir; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi;

"Seçim bölgem Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleşen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamaların yapıldığı, bu uygulamaların canlı hayvan üreticilerini zarara uğrattığı iddia edilmektedir. Bu kapsamda; konu ile ilgili bakanlığınıza ulaşan şikayet var mıdır? Et kombinalarının denetlemeleri hangi sıklıkta yapılmaktadır? Denetlemeler neticesinde usulsüz uygulamalarda bulunan firma ya da firmalar var mıdır? Usulsüzlük tespit edilen firmalara uygulanan yaptırım ya da cezai işlemler nelerdir? 2025 ve 2026 yılında kaç firmaya cezai işlem uygulanmıştır?"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış

Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, 1960'lardan bu yana en yüksek yağışla yeni su yılına girdi! İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarında son durum

Kuruyan barajda su 5 kat arttı! İşte 3 büyük şehirde son durum
Yılancı Kemal'e dişli rakip! Yakalamak tam 4 saat sürdü

Yılancı Kemal bu kez fena terledi!
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye'yi işaret ettiler: Büyük bir şey olacak
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

Ülke şokta! Yüzlerce asker böyle esir alındı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Okula giden veli tuvalette buldu, sahibini öğrenince şaşkına döndü
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı