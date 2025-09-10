MHP'li Özdemir'den Katar'a Destek: Türkiye Yanında

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, terör devleti İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özdemir, Türkiye ile Katar arasında yürürlükte olan askeri ve savunma işbirliği anlaşmalarını hatırlatarak, "Katar'ın vereceği her türlü cevaba Türkiye'nin desteği tamdır" dedi.

"İsrail'in saldırıları insanlık dışı"

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin, Suriye, Yemen, İran ve Tunus'tan sonra Katar'ı da hedef almasını insanlık dışı ve alçakça bir hareket olarak nitelendiren Özdemir, Ortadoğu'da büyüyen istikrarsızlığın ve İsrail'in bu tutumunun bölge barışı için tehdit oluşturduğunu vurguladı. Özdemir, uluslararası toplumun bu saldırılar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye ve Katar'ın stratejik işbirliği sürecek"

Türkiye ile Katar'ın uzun süredir güçlü ilişkiler içinde olduğuna dikkat çeken Özdemir, iki ülke arasında çok boyutlu askeri ve savunma işbirliği anlaşmalarının yürürlükte olduğunu hatırlattı. Özdemir, "Katar'ın güvenliği, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı düşünülemez. Türkiye, Katar'ın yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edecektir" dedi.

"Türkiye'nin desteği tamdır"

Açıklamasında Türkiye'nin kararlılığını vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Katar'ın maruz kaldığı bu saldırılara karşı vereceği her türlü cevabın arkasında Türkiye olacaktır. Bu konuda devletimizin ve milletimizin desteği tamdır. Türkiye, bölgedeki kardeş ülkelerle dayanışmasını sürdürecektir." - KAYSERİ