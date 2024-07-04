Üye Girişi
Haberler

MHP'li İsmail Özdemir, İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklifin gerekçesinde, çiftçilerin traktörlerinin haciz işlemine tabi tutulmasının önüne geçilmesi amaçlandığı belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.

MHP'li Özdemir; TBMM'ye sunduğu Kanun Teklifi'ne eklediği gerekçede; "Bilindiği gibi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 82'inci maddesinde haczi caiz olmayan mallar ve haklar belirlenmiştir. Bu madde kapsamında özellikle çiftçilerin kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerinin haczolunamayacağı ifade edilmektedir. Haciz işleminden muaf oldukları belirlenmiştir. Günümüzde çiftçilerin olmazsa olmaz araçların başında traktör gelmektedir. Modem tarımsal faaliyetlerde öncü görev yapan, üretim girdileri içerisinde en büyük paya sahip olan ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarının başında gelen traktördür. Traktörler, öncelikle çeki amaçlı kullanılmakla beraber biçme, silaj hazırlama, toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim ve dikim yapma, hasat yapma işlerinde kullanılma gibi çok geniş bir sahada çiftçilerimizin gayretlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Ancak madde metninde traktör ibaresi belirtilmediği için alacaklılar ve icra daireleri çiftçilerin traktörlerini de haciz işlemine tabi tutarak mağduriyet yaşanmasına neden

olmaktadır. Kanun teklifi ile çiftçilerimizin kendilerinin ve ailelerinin geçimi açısından zaruri olan bir traktörünün haciz yapılması sebebiyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsmail Özdemir Milletvekili Kayseri MHP Tarım Politika Güncel Haberler

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title