MHP'li Feti Yıldız'dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...

Ünlü isimlerin sabah saatlerinde jandarma operasyonunda evlerinde alınarak uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarına dair örnek vermeye götürülmesi gündemdeki yerini korurken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"TECRÜCE HER ZAMAN YOL GÖSTERİCİDİR"

Tony Blair'ın "Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmaya kalkarlarsa o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir" sözlerini "Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir" notuyla paylaşan Yıldız'ın gönderisi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ÖZEL DE BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ünlü isimlerin evlerinden alınmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Özel açıklamasında "Güya bir torbacı var. Bir torbacı yok, bir torba var. O torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var" ifadelerine yer vermişti.

İŞTE EVLERİNDEN ALINAN ÜNLÜ İSİMLER

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu...

SORGUDA 7 SORU SORULDU

Öte yandan; soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan ünlülere sorgu sırasında, "Mesleğiniz nedir, geçiminizi nasıl sağlarsınız, uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı, uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan ortamda bulundunuz mu?" gibi 7 soru soruldu. Ünlü şarkıcı Hadise, ifadesinde aylık gelirinin 700 ila 800 bin arasında değiştiğini söyledi. Hayatının hiçbir döneminde uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti.