MHP'li Feti Yıldız'dan Kurtulmuş'a çağrı: Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını dinleyebilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

'KOMİSYON ÖCALAN'A HEYET GÖNDERSİN' ÖNERİSİ

Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde yürütülen komisyonun, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın beyanlarını almak üzere sınırlı sayıda temsilci görevlendirebileceğini söyledi. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Öcalan'ın beyanlarını almak üzere zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3–4 kişinin seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK DEVLETİ SON ÜÇ YÜZYILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞAMAKTADIR"

Komisyonun 5 Ağustos 2025'te çalışmalarına başladığını hatırlatan ve sürecin amacının 'Terörsüz Türkiye' hedefi olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti: "Komisyon, bugüne kadar eski Meclis başkanlarının da aralarında bulunduğu birçok isim ve kurumun görüşünü aldı. Devlet, kendi dinamiğini oluşturmuş durumda. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır."

GÖRÜŞMELER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DEVAM EDECEK

Yıldız, komisyonun farklı siyasi partiler, kurum ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dinlemeyi sürdüreceğini belirterek, önümüzdeki hafta yeni oturumların yapılacağını söyledi.

Yıldız'ın açıklaması şu şekilde: "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.

7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır.

Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.

Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan'ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır."