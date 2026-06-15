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MHP'li Ersoy'dan tarihi İpek Yolu için soru önergesi

MHP'li Ersoy'dan tarihi İpek Yolu için soru önergesi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocasinan ilçesindeki tarihi İpek Yolu güzergahının bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmalarıyla ilgili TBMM'ye soru önergesi sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kocasinan ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde bulunan tarihi İpek Yolu'nun onarımı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdi.

Ersoy, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; "Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Hırka Mahallesi ile Yozgat ili Boğazlıyan ilçesine bağlı Yazıçepni Mahallesi arasında bulunan yol güzergahı, tarihi İpek Yolu'nun önemli bağlantılarından biri olarak bilinmektedir. Bölgesel ulaşım açısından stratejik öneme sahip olan bu yol, geçmişte ticaret ve ulaşım faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 8 kilometrelik kısmı Yozgat ili sınırları içerisinde, yaklaşık 2 kilometrelik kısmı ise Kayseri ili sınırları içerisinde bulunan söz konusu yolun mevcut fiziki şartlarının yetersiz olduğu, bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyduğu ifade edilmektedir. Güzergahın iyileştirilmesi; bölgesel ulaşımın güçlendirilmesi, kırsal yerleşimlerin erişilebilirliğinin artırılması ve tarihi kültürel değer taşıyan yol hattının yeniden değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kayseri Hırka Mahallesi ile Yozgat Boğazlıyan ilçesine bağlı Yazıçepni Mahallesi arasında bulunan tarihi İpek Yolu güzergahına ilişkin Bakanlığınız tarafından yürütülen herhangi bir çalışma veya proje bulunmakta mıdır? Söz konusu yol hattının bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmalarının yatırım programına alınmasına yönelik bir planlama yapılmakta mıdır? Yolun tamamının modern ulaşım standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik herhangi bir proje planlanmakta mıdır? Tarihi İpek Yolu güzergahı niteliği taşıyan bu yolun kültürel miras, turizm ve bölgesel kalkınma açısından değerlendirilmesine yönelik ilgili kurumlarla koordineli bir çalışma yürütülmesi planlanmakta mıdır?" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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