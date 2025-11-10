MHP'li Ersoy'dan Avukat Konaç'a Sert Tepki: Atatürk'e Saldıranlar Türk Milletine Düşmandır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Atatürk ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Avukat Fevzi Konaç'a sert tepki gösterdi.

MHP'li Ersoy açıklamasında; "Türk Milleti'yle sorunu olan herkes Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyor. Tıpkı bir dönem Kayseri Baro Başkanlığı yapan FETÖ sevici Avukat Fevzi Konaç gibi. Cumhuriyet savcılarımızın gereğini yapacağından şüphe etmediğim bu alçak ve provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum. Neymiş; Gazi Mustafa Kemal Atatürk dinsizmiş. Münker misin Nekir misin sen Fevzi Konaç? Kimsin sen? Tövbe haşa sen kendini kimin yerine koyup din, iman sorgulayıp cennet cehennem dağıtıyorsun? Atatürk'ün 'benim dinim yoktur' dediği safsatasını ortaya atan İngiliz casusu gazeteciye Atatürk'ün reddiyesinden neden bahsetmiyorsun? Gazi, kendi el yazısıyla, 'Bir İngiliz gazetesi muhabiri benimle konuşuyor. Söylemediğim şeyleri yazıyor ve söylediğim şeyleri aleyhimize tefsir ediyor. Kendisini men' ettim. Söz vermişti. Anladım ki, İstanbul'daki muallem insanlarla beraber adeta casüs' demiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün laflarını çarpıtan İngiliz casusu gazetecinin çarpık bilgilerini referans alan Fevzi Konaç sen neyin peşindesin? Sen de mi casusluk peşindesin? Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in de dediği gibi; 'Her kim ki Türk'e, Atatürk'e düşmandır, biliniz ki onlar Malazgirt'te İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, İstiklal harbinde mağlup ettiklerimizin Anadolu'da kalmış tohumlarıdır" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ