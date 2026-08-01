MHP’li Ersoy: 'Biz bu birlik ve beraberliği bozmazsak, Kayseri Türkiye’de MHP’nin en çok oy aldığı şehir olacaktır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde seçimlere tek liste ile giren mevcut başkan Murat Titizbaş güven tazeledi. Kongrede konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Biz bu birlik ve beraberliği bozmazsak, Kayseri Türkiye'de MHP'nin en çok oy aldığı şehir olacaktır" dedi.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, il teşkilatı ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan mevcut başkan ve başkan adayı Murat Titizbaş, "Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında Melikgazi'mizin 15. olağan kongresinde sizlere hesap etmenin gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu önemli görevi bana yeniden layık gören ve partimizin her bir mensubuna sonsuz şükranlarımız sunarken, bu kutsal görevi bizlere nasip eden Allah' a hamdolsun" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da MHP'nin Kayseri'de dalga dalga büyüyen bir güç oluğunu ifade ederek, "Çünkü Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi dalga dalga büyüyen, her gün güçlenen, bu kongrelerle de daha da güçlenecek olan Kayseri'nin en büyük partisidir, kıymetli dava arkadaşlarım. Şimdi biz yıllardır bu teşkilatların içerisindeyiz ve zannediyorum işte 12. yılın içindeyiz ve kongreleri hep birlikte yapıyoruz.. Yani biz maziden atiye baktığımız zaman teşkilatların ne durumda olduğunu görme fırsatını en iyi şekilde bilenlerdeniz. Biz Kayseri'de gerçekten Genel Merkezimizin işte İsmail Başkan Genel Başkan Yardımcımız, Kayseri'mizi temsil ediyor aynı zamanda ve Kayseri'ye destek veriyor. Ben daha çok Kayseri'deyim işte iki milletvekili olarak Kayseri'mize hizmet ediyoruz. Maziden atiye doğru baktığımızda hakikaten Kayseri'de bugün en disiplinli parti ve en güçlü parti benim gözümde Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bizler hizmet için buradayız ve bu davaya hizmet ediyoruz, bu millete bu büyük Türk milletine hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Allah da geri koymasın diye de dua ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz bu birlik ve beraberliği bozmazsak Kayseri Türkiye'de MHP'nin en çok oy aldığı şehir olacaktır"

Salonda birlik ve beraberlik mesajı veren Ersoy, "Gerçekten dediğim gibi eğer biz bu birlik ve beraberliği bozmazsak Kayseri Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin en çok oy aldığı şehir olur ve olacaktır. Ben buna inanıyorum kıymetli hemşehrilerim. Birazdan Develi'ye geçeceğiz, oradan Yahyalı'ya geçeceğiz. Kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Hacılar'a geçecek. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Melikgazi İlçe Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Mevcut başkan ve seçilecek olan Murat Çizbaş başkanıma, yönetim kurulu üyelerine üstün başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah utandırmasın. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Hepinizi de ayrı ayrı yüce Allah'a emanet ediyorum" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı