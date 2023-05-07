MHP'li Bulut: 'Bu bir oy çağrısı değil, seferberlik çağrısıdır'

Türkiye'nin başına tezgahların kurulmaya çalışıldığını söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, " Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek vatan borcudur" dedi.

MHP Tokat İl Teşkilatı, Tokat'ın köylerinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın Turhal İlçesine bağlı köylerinde yaptığı konuşmalarda, Türkiye'nin başına Irak ve Libya benzeri tezgahların örülmeye çalışıldığını belirterek, "Kirli tezgahlarını başlarına demir yumrukla indirmek lazım. O demir yumruğun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Vatandaş olarak sizin göreviniz de Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmaktır. Bu bir vatan görevidir" ifadelerini kullandı.

"Tokat'ın sorunlarını dile getirerek rekor kırdık"

Milletvekili olduğu dönemle ilgili bilgileri ifade eden Yücel Bulut, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 52 defa Tokat'la ilgili konuşma yaptım. Tokat'ın sorunlarını dile getirerek rekor kırdık. Tespit ettiğimiz Tokat'ın tüm sorunlarını Meclis'e sunduk. Nerede bir afet olmuşsa bir gün sonra, bilemediniz iki gün sonra orada olduk. Çözüm üretecek neresi varsa sorunları oraya taşıdım. Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdım. Milletvekilliği yaptığım süre boyunca birkaç hafta sonra ancak ailemle birlikte bir arada bulunabildim. Sürekli bu topraklardaydım. Şimdi tekrar partim aday gösterdi. Fakat şunun bilinmesini istiyorum, bir kez bile yeniden milletvekili olma gayreti içerisinde olmadım. Tek derdim Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasıdır" dedi.

"Dava adamı olarak buradayım"

Türkiye'nin birliği açısından Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olması gerektiğini belirten Yücel Bulut, " Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmadığı bu ülkede benim milletvekili olmamın beş kuruşluk bir değeri yoktur. Kendi nam ve hesabıma milletvekili olup olmamak Cenabı Allah'ın takdiridir. Ben burada teslimiyet içerisinde bir dava adamı olarak buradayım. Aman aman MHP'ye oy verin demiyorum. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'a hangi dünya görüşünden olursanız olun, oy vermek durumundasınız" şeklinde konuştu" ifadelerine yer verdi.

"Benim gibilerin yeri hemen dolar"

Bulut, " Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek vatan borcudur. Onun etrafında kenetleneceğiz. Milletvekili seçilemezsem bir gece canım sıkılabilir. Recep Tayyip Erdoğan seçilemezse milletimin adına üzülürüm. Günlerce yasını tutarım. Benim gibilerin yeri hemen dolar. Ama Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanının yeri dolmaz. Türkiye tam bağımsızlık fırsatı yakaladı. Tam bağımsızlık fırsatını kaçırmayacağız oyumuzu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Bu bir seferberlik halidir. Bu bir oy çağrısı değil, seferberlik çağrısıdır. Herkese bunun bir vatan savunması olduğunu herkese söyleyin ve ikna edin" dedi. - TOKAT