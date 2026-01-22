Haberler

MHP'li Ersoy: "Yerel basını desteklemek ise milletin her ferdinin sesine sahip çıkmak anlamına gelir"

MHP'li Ersoy: 'Yerel basını desteklemek ise milletin her ferdinin sesine sahip çıkmak anlamına gelir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada yerel basının önemine dikkat çekerek, yerel basına destek verilmesinin demokrasinin temel taşını güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan oranlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada yerel basını desteklemenin milletin her ferdinin sesine sahip çıkmak anlamına geldiğini söyledi.

Genel kurul konuşmasında yerel basın gündemine değindiğini ifade eden Baki Ersoy açıklamasında; "TBMM Genel Kurulu Gazi Meclisimizde yaptığım konuşmada; özellikle de yerel basın mensuplarımız için hayati önem taşıyan; Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesini, yerel basının ayakta kalabilmesi için önemli bir gereklilik olarak ifade ettim. Yerel basın; yalnızca haber veren bir mecra değil, demokrasinin temel taşıdır. Mahallenin, ilçenin, köyün sesidir. Vatandaşın derdini, talebini ve beklentisini görünür kılar. Yerel basının zayıflaması, toplumsal denetimin zayıflaması demektir. Yerel basını desteklemek ise milletin her ferdinin sesine sahip çıkmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Beşiktaş, Rafa Silva'ya veda etti

Süper Lig devinde ayrılık! Yıldız isme veda edildi
Manchester United'da ayrılık açıklandı

Manchester United veda etti
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa'nın Benfica'daki ücretine bakın
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü

Antrenmandan paylaşılan o kare taraftarı sevince boğdu