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MHP Kütahya'da kongreler 13-18 Ağustos'ta

MHP Kütahya'da kongreler 13-18 Ağustos'ta
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, ilçe kongrelerinin 13 Ağustos’ta başlayacağını ve 18 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi ile sürecin tamamlanacağını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, ilçe kongrelerinin 13 Ağustos'ta başlayacağını ve 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi ile sürecin tamamlanacağını açıkladı.

MHP Kütahya teşkilatında kongre heyecanı başlıyor. MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, 13 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongrelerinin 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi ile tamamlanacağını duyurdu.

Kongrelerin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gerçekleştirileceğini belirten Türker, sürecin teşkilata, ilçelere ve Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni etti. Türker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamet doğrultusunda hareket edeceklerini belirterek, kongrelerin teşkilatın birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Mevcut ilçe başkanlarına teşekkür

Görevlerini sürdüren mevcut ilçe başkanlarına emekleri ve fedakarlıkları nedeniyle teşekkür eden Türker, kongreler sonucunda görevlerine devam edecek başkanlara da başarı dileğinde bulundu. Siyasi görev ve makamların geçici olduğunu vurgulayan Türker, MHP teşkilatlarında asıl önemli olanın dava şuuru, kardeşlik hukuku ve partiye bağlılık olduğunu belirtti. Türker, "Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir; kalıcı olan dava şuuru, kardeşlik hukuku ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan sadakattir. Hep birlikte aynı inanç ve aynı hedef doğrultusunda Kütahya'mız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda çalışacağız"

Kongre sürecinin teşkilat açısından önemli olduğunu ifade eden Türker, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türker, açıklamasını "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" ifadeleriyle sürdürürken, "lider ülke Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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