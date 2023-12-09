MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstifası İstenmiştir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın istifasının istendiğini açıkladı. Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir."

TBMM'de dün Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırlayan Saffet Sancaklı, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Sancaklı, gazetecilere yerel seçim süreci ve Cumhur İttifakı ile ilgili şunları söylemişti:

"Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir'de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye'de de sadece Kocaeli'de bize belediye vermediler. Bu dönemde bize Kocaeli'de bir ilçe belediyesi verilmeli, yoksa parti tabanımızda bir kırgınlık yaşanır. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.Bizim arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ben onlara gerekli bilgileri de verdim. Birkaç güne kadar çalışma bitecek. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi şayet Kocaeli'de 13 adayın 13'ü de AK Parti'den olursa ben Kocaeli'ye gelmeyeceğim, seçim çalışmalarına destek vermeyeceğim."