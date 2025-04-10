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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ersoy, Bahçeli'nin sağlığına kavuşmasının kendilerini mutlu ettiğini ve liderlerinin milli duruşuna olan ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Bahçeli ile çekindiği fotoğrafı paylaşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerimi ilettim. Kendisini sağlığına kavuşmuş, zinde ve sıhhatli bir şekilde görmek biz evlatlarını derinden mutlu etmiştir. Aylardır Liderimizin sağlığı üzerinden yalanlara, iftiralara ve kirli senaryolara sarılanları rezil rüsva eden Yüce Allah'a hamdolsun. Türkiye'de, Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunlarından medet umanların kimler olduğunu, hangi Türk düşmanlarının bu temennilerle sıraya girdiğini aziz milletimiz açıkça görmüştür. Türk milletinin, Liderimizin milli duruşuna ve stratejik öngörüsüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte, kendisine Yüce Allah'tan sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bu vesileyle, Liderimizin Kayseri halkına ve tüm teşkilatlarımıza olan selamlarını da iletmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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