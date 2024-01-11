MHP Kayseri'de ilçe başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kayseri'de Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkan adaylarını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini açıkladı. Açıklanan listeye göre, MHP'nin Kayseri adayları şu şekilde:

"Özvatan-Halit Demir, Pınarbaşı- Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan-Bekir Ayyıldırım, Sarız-Baki Bayrak." - KAYSERİ