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MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu Üzümkıran Köyü'nü ziyaret etti

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Üzümkıran köyünü ziyaret etti. Köy sakinleriyle bir araya gelen Osmanağaoğlu, sorun ve taleplerini dinledi ve çocuklara kitap ve hediyeler dağıttı.